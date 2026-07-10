Pequenas no nome, gigantes no emprego: PMEs aceleram contratações em 2026, aponta levantamento

As pequenas e médias empresas seguem entre os principais motores do mercado de trabalho brasileiro. Entre janeiro e maio de 2026, 46,8 mil PMEs anunciaram vagas na Catho, plataforma de empregos pioneira no país, contra 43,7 mil no mesmo período do ano passado, um crescimento de 7,1%.

O levantamento foi divulgado no embalo do Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, celebrado em 27 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reconhecer a contribuição dessas organizações para o crescimento econômico, a inovação e a geração de empregos em todo o mundo.

Para a Catho, o avanço indica que o segmento mantém o apetite por crescimento mesmo em um cenário econômico desafiador.

"As pequenas e médias empresas têm demonstrado resiliência e confiança para continuar investindo em seus times. O crescimento no número de empresas anunciando vagas mostra que esse segmento permanece como um dos principais impulsionadores da empregabilidade no país", diz Fabio Maeda, diretor de Growth & Experience da Redarbor Brasil, detentora da Catho.

Sete em cada dez empregos formais

O movimento captado pela plataforma acompanha uma tendência observada em todo o mercado brasileiro. Segundo levantamento do Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas responderam por sete em cada dez empregos formais gerados no Brasil em 2025, com mais de 1,3 milhão de vagas criadas no período.

O recorte mais longo reforça o peso do segmento: desde 2023, as micro e pequenas empresas concentram 77,9% do saldo de empregos gerados no país, ainda de acordo com o Sebrae.

Na prática, isso significa que a sustentação do mercado de trabalho brasileiro passa menos pelas grandes corporações e mais pelos negócios de menor porte, presentes em todas as regiões e setores da economia.

Mais empresas na disputa por talentos

Para Maeda, o dado mais relevante do levantamento não é o volume de vagas em si, mas o número crescente de empresas ativas na busca por profissionais no início do ano.

"Quando observamos mais empresas entrando no mercado em busca de talentos, vemos um sinal positivo para a economia. Isso demonstra que os pequenos e médios negócios continuam encontrando espaço para expandir operações e gerar oportunidades de trabalho", afirma o executivo.

Nesse cenário, plataformas de emprego ganham papel central na conexão entre candidatos e empregadores. A Catho reúne mais de 17 milhões de currículos cadastrados e, em média, 109 mil corporações à procura de novos talentos por ano. Desde junho de 2024, a empresa integra o Grupo Redarbor, líder em tecnologia de RH na América Latina e segundo maior grupo de sites de emprego do mundo.

Enquanto o debate econômico se concentra nos grandes números, são os pequenos negócios que seguem abrindo as portas do mercado de trabalho no Brasil.