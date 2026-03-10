Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios em 5 minutos — e esse foi o resultado

Ferramentas de inteligência artificial estão acelerando tarefas estratégicas dentro das empresas. Testamos o ChatGPT para montar um plano de negócios completo em poucos minutos

Ferramentas de IA estão acelerando tarefas estratégicas dentro das empresas (BrianAJackson/Thinkstock)

Ferramentas de IA estão acelerando tarefas estratégicas dentro das empresas (BrianAJackson/Thinkstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 10h46.

A inteligência artificial já chegou às tarefas que antes exigiam horas — ou dias — de trabalho. Um teste recente mostrou que ferramentas como o ChatGPT conseguem estruturar um plano de negócios completo em poucos minutos.

A proposta era simples: pedir à IA um plano para uma startup fictícia e medir quanto tempo levaria para sair uma estrutura funcional. O resultado apareceu em menos de cinco minutos, com diagnóstico de mercado, proposta de valor e projeções iniciais.

O experimento ajuda a ilustrar como a inteligência artificial está mudando o trabalho estratégico — inclusive em áreas tradicionalmente associadas a consultorias e planejamento empresarial.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida.  Assistir gratuitamente

Como pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios

O teste começou com um prompt direto: criar um plano de negócios para uma empresa fictícia de alimentação saudável por assinatura. Em segundos, o sistema apresentou uma estrutura completa com missão, público-alvo e estratégia de crescimento.

A resposta incluía ainda análise preliminar de mercado, proposta de diferenciação e sugestões de canais de aquisição de clientes. Ferramentas de IA generativa conseguem combinar informações públicas e padrões de mercado para gerar esse tipo de estrutura inicial.

Em menos de cinco minutos, o material já servia como ponto de partida para um planejamento empresarial. Para empreendedores ou equipes pequenas, isso significa reduzir drasticamente o tempo gasto na fase inicial de análise.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA.  Entender em 15 minutos

O que a inteligência artificial consegue fazer nesse tipo de tarefa

Ferramentas como o ChatGPT funcionam como assistentes de planejamento. Elas não substituem a análise estratégica humana, mas ajudam a estruturar rapidamente ideias e hipóteses.

Segundo estudos recentes sobre adoção de IA nas empresas, quase 90% das organizações já utilizam alguma forma de inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio. A maioria, porém, ainda está na fase de experimentação ou testes. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Na prática, isso significa que profissionais estão usando IA para tarefas como análise de dados, geração de conteúdo e apoio à tomada de decisão. O planejamento de negócios começa a entrar nessa lista.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett.  Assistir agora

Onde a IA ainda precisa de supervisão humana

Apesar da velocidade, o plano criado pela IA ainda exige validação humana. Dados de mercado precisam ser checados e projeções financeiras devem ser ajustadas com base em informações reais.

A inteligência artificial tende a funcionar melhor como ponto de partida para o raciocínio estratégico. Ela organiza ideias, sugere caminhos e acelera a primeira versão do planejamento.

O ganho de produtividade aparece justamente nessa etapa inicial. Em vez de começar do zero, profissionais passam a trabalhar sobre uma base estruturada gerada em segundos.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos.  Entenda aqui

Uma aula rápida para entender como usar IA no trabalho

Existe uma aula gratuita que mostra como profissionais podem começar a usar inteligência artificial de forma prática no dia a dia. O conteúdo apresenta os fundamentos da tecnologia sem jargões técnicos.

  • fundamentos essenciais da inteligência artificial
  • como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • como aplicar IA no trabalho
  • estratégias práticas de automação
  • erros comuns ao começar a usar IA

A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. Em cerca de 15 minutos, ela apresenta como a tecnologia pode ser aplicada no cotidiano profissional.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett.  Assistir

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Porque essa empresa decidiu parar de focar em currículos para escolher estagiários

Pedimos ao ChatGPT uma estratégia para conseguir promoção no trabalho

Pedimos ao ChatGPT 5 ideias de negócios que podem começar com R$ 10 mil

Pedimos ao ChatGPT um plano para juntar R$ 100 mil — veja o resultado

Mais na Exame

Brasil

Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na próxima semana

Casual

Tinta la Vida: conheça a marca que transformou o café em ateliê

Esporte

Paralimpíadas de Inverno: Cristian Ribera conquista 1ª medalha do Brasil

Mercados

Fundos têm captação positiva em fevereiro com Renda Fixa e ETFs; multimercados lideram saídas