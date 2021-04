PCD: Santander vai contratar e capacitar 60 pessoas na área de TI

O banco Santander abriu um processo para contratar 60 pessoas com deficiência que não tenham experiência em tecnologia da informação e capacitá-las para entrar em uma das profissões com maior demanda no mercado de trabalho, a de desenvolvedor.

Os selecionados já vão ter emprego garantido no banco e receberão treinamentos com foco em programação e desenvolvimento back-end e front-end.

Segundo Americo Coltacci Filho, executivo responsável por Infraestrutura e Produção da Santander Tecnologia, a digitalização é um processo sem volta no mercado financeiro. “Nosso objetivo é conceder toda a formação para os futuros profissionais que atuarão nas diversas áreas de Tecnologia”, conta ele.

Os contratados para os escritórios de São Paulo terão o aprendizado prático, feito no dia a dia de serviço junto aos profissionais mais sênior do banco.

Na quarta-feira, 14, o Santander realizou uma apresentação em seu canal do YouTube falando sobre as oportunidades de carreira na área de TI. Confira aqui.

Aos interessados nas vagas, é possível realizar a inscrição até o dia 30 de abril pelo site.