Pare de caçar emprego: com poucas barreiras de entrada, setor de US$ 4,4 trilhões busca talentos

US$ 1 bilhão. Esta é a previsão mínima de gastos com inteligência artificial generativa no Brasil em 2024, segundo relatório da consultoria McKinsey.

Em escala global, as estimativas do estudo apontam para uma movimentação anual que deve chegar a US$ 4,4 trilhões. Os números impressionantes vão em linha com uma percepção defendida por muitos especialistas há algum tempo: a inteligência artificial veio para ficar e continuará em plena ascensão.

No entanto, ainda há obstáculos, em especial para as empresas, que com frequência não encontram talentos suficientes para preencher todas as posições abertas na área. Isso acontece porque a demanda por especialistas em inteligência artificial supera a oferta de profissionais qualificados.

“É a guerra por talentos mais louca já vista" , afirmou o empresário Elon Musk, sobre a disputa por profissionais de IA, em abril deste ano.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Maior desafio para empresas é recrutamento

Esse desequilíbrio entre demanda e oferta foi comprovado em uma recente pesquisa realizada pelo IT Forum. O estudo mostra que, nas empresas de tecnologia, recrutamento e seleção de talentos é a principal dificuldade enfrentada pelos times de TI.

Além disso, 40% dos entrevistados indicaram que outro grande desafio é a falta de equipe com habilidades necessárias, principalmente em inteligência artificial, que é a segunda maior prioridade de investimentos dessas empresas.

Esse cenário pode preocupar alguns profissionais, mas especialistas indicam que não há razões para isso, basta olhar por outra perspectiva e saber enxergar as oportunidades.

Descubra como migrar para uma das carreiras que mais crescem no mercado: pré-MBA mostra o caminho por apenas R$ 37 – garanta a sua vaga

Para os empresários, essa é uma chance única de ser pioneiro em um mercado ainda em construção e se destacar como uma referência no uso da inteligência artificial. Para os profissionais, é uma janela de oportunidade necessária para deixar de ser um 'caçador de vagas' e se tornar um profissional cobiçado pelas empresas.

Setor conta com poucas barreiras de entrada

Com o crescimento da demanda por especialistas em inteligência artificial em diversos setores (de tecnologia à finanças), profissionais de áreas não relacionadas podem encontrar espaço de atuação através de cursos de especialização, bootcamps ou programas de treinamento intensivo.

Veja como a Ia pode ser implementada em diferentes setores:

Saúde: pode ser usada para diagnósticos médicos, análise de dados de pacientes e descoberta de novos medicamentos.

Finanças: há possibilidades de ser aplicada nas análises de risco, durante negociações e previsão de tendências de mercado.

Tecnologia: inteligência artificial é a espinha dorsal de muitas inovações tecnológicas como assistentes virtuais e carros autônomos.

Entretenimento: setores como jogos, cinema e música podem incorporar IA para criar experiências mais personalizadas e envolventes.

Carreira em IA: como dar o primeiro passo?

Para aqueles que desejam acompanhar a transformação e dar os primeiros passos em direção ao mundo da inteligência artificial, EXAME e Saint Paul apresentam o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento que vai dar acesso de forma exclusiva às quatro aulas introdutórias do MBA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes Fernandes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor. Para participar, basta possuir diploma de graduação completa em qualquer área do conhecimento.

Outra boa notícia é que o valor para participar do treinamento sai por apenas R$ 37. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo botão abaixo.

Não perca essa oportunidade: as vagas para o treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME