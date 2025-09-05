Parceria entre Mesa e Meta aposta em solução para desafios de marcas em dois dias

A Meta, gigante por trás do Instagram, Facebook e Whatsapp, se uniu à Mesa Company, criadora de uma metodologia que revolucionou o mundo das consultorias, para lançar um novo modelo de trabalho que promete transformar a forma como marcas enfrentam seus maiores desafios de comunicação.

Chamada de Mesa Meta, a parceria inova ao substituir processos fragmentados e longos por um formato intensivo de 48 horas em que um time multidisciplinar mergulha de cabeça no problema da marca e sai com soluções concretas, prototipadas e prontas para serem colocadas em prática.

O processo da Mesa Meta é ser ponte entre a escuta e a entrega

Tudo começa com uma pergunta clara: qual é o desafio de negócio que sua marca precisa resolver com assertividade e eficiência? A partir daí, o time da Meta, a liderança da Mesa Company, as agências parceiras, creators e especialistas selecionados pela Mesa se reúnem em um mesmo espaço, com dedicação total ao desafio.

O novo modelo é uma versão condensada da tradicional metodologia da Mesa, que costuma durar cinco dias. Mas, ao focar exclusivamente em problemas de comunicação, com direcionamento estratégico desde o início, os dois dias se mostram não apenas suficientes, mas surpreendentemente produtivos.

Por que essa parceria nasceu?

A ideia da colaboração surgiu a partir de uma escuta ativa do mercado.

“Queríamos entender como intensificar a nossa participação nas conversas estratégicas com nossos clientes, antes que elas virassem apenas discussões sobre mídia ou amplificação. E a resposta mais recorrente que ouvíamos era o nome da Mesa”, explica o gerente sênior de negócios da Meta, Diego Zanardi.

Ao reconhecer a reputação da Mesa como parceira de negócios em momentos-chave, a Meta enxergou a oportunidade perfeita de unir forças.

“A Meta é, na maioria dos casos, o maior gerador de ROI (Retorno sobre Investimento) dos anunciantes. Mas só conseguimos extrair esse potencial quando participamos desde o início da definição estratégica”, reforça a gerente de negócios da Meta, Patricia Graicar.

Metodologia que acontece em dois dias

Segundo Bruno Couto, líder de Solução na Mesa Company, o sucesso do modelo de dois dias se deve a três fatores:

Foco no desafio de comunicação , o que garante assertividade; Direcionamento das soluções para produtos da Meta , aumentando a agilidade; Formato enxuto , que facilita a adesão de executivos com agendas cheias.

“Reunimos 19 pessoas trabalhando intensamente em uma só missão. Saímos com muito mais do que esperávamos. Mostramos que é possível entregar excelência em dois dias”, diz Bruno sobre a primeira Mesa Meta, realizada em agosto último.

Agências e creators no centro do processo

Na Mesa Meta, agências também estão no jogo. Elas fazem parte, junto com o time do cliente, do grupo dos “donos do problema” e são peças-chave desde a definição da estratégia até a implementação.

“Elas trazem um profundo entendimento do contexto da marca, da comunicação e da cultura. Não tinha como ser diferente”, afirma a Diretora de Agências da Meta, Laura Chiavone.

Outro diferencial é a presença de creators e especialistas, que garantem, entre outras coisas, que a perspectiva da audiência esteja presente desde o início do processo criativo. O resultado é a criação de soluções que são colaborativas, personalizadas e altamente conectadas com o público-alvo.

“Em um único dia, vimos o resultado consolidado: filmes prontos, posts, protótipos com qualidade inacreditável. Parecia trabalho de semanas”, relata Patrícia sobre a primeira experiência.

“A diferença está em colocar todo o conhecimento necessário na mesma sala, com foco total na missão.”

O valor percebido pelo mercado

A primeira Mesa Meta foi realizada com a Unilever, marca que já conhecia e aplicava a metodologia Mesa em suas unidades de negócio. Para a VP de Marketing da companhia, Giovanna Bressane Gomes, o novo formato trouxe ainda mais agilidade e impacto.

"Foi muito legal ver que, mesmo com o frio na barriga no início, saímos com ideias e soluções concretas, prontas para serem colocadas no mercado" Giovanna Bressane Gomes, VP de Marketing da Unilever

“E tudo isso com uma qualidade que realmente conecta com a cultura e com as pessoas”, complementa Bressane.

“Conseguimos chegar a um sistema de ideias muito poderoso, diferente de qualquer outra campanha que já fiz com esse cliente, que, por sinal, já tem um pensamento digital muito sofisticado”, reforça Patrícia.

O futuro da Mesa Meta

A adesão rápida do mercado confirma o potencial transformador da iniciativa. “Lançamos 10 cotas para este ano e a procura foi imediata. A Unilever comprou a primeira, e outras já estão praticamente confirmadas”, afirma Bruno Couto.

Com planos de realizar pelo menos duas edições por mês até o fim do ano e perspectivas de internacionalização, a Mesa Meta surge como um novo paradigma de colaboração no mercado publicitário, sendo mais rápido, profundo, estratégico e conectado com os desafios reais das marcas.