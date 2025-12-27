Carreira

Para ser uma pessoa mais confiante, domine esses dois tipos de habilidades, diz professor de Harvard

Dominar essas duas competências pode desbloquear sua confiança, foco e coragem diante de qualquer desafio

Governança corporativa é gerador de diferenciais (Miniseries/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05h00.

Para Ranjay Gulati, professor da Harvard Business School e autor do livro How to Be Bold, a coragem cotidiana, aquela necessária para enfrentar desafios profissionais reais, não surge do nada. Ela nasce da confiança construída com método, esforço e disciplina. 

E, segundo ele, isso passa por duas habilidades essenciais que profissionais de alta performance não ignoram. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1.  Domínio técnico: ser bom não basta, é preciso ser excelente

A primeira competência é o domínio técnico. Não importa se você está em vendas, gestão, tecnologia ou empreendedorismo, a confiança nasce quando você se sente capaz de entregar em alto nível

E isso só acontece com treinamento prático, intenso e sob pressão, como simulações, desafios reais e correções com feedback direto.

A verdadeira confiança aparece quando você se vê resolvendo problemas sob fogo cruzado, testando limites, lidando com pressão. Para Gulati, “os corajosos não se contentam em aprender uma habilidade — eles querem dominá-la”.

2. Competência geral: saber que você dá conta, aconteça o que acontecer

A segunda competência é a sua autopercepção de competência geral. É a convicção de que, independentemente da situação, você tem a adaptabilidade, a resiliência e o comprometimento para encontrar uma solução. 

Não se trata de saber tudo, mas de saber que você consegue aprender, resolver e resistir quando mais precisa.E você também pode desenvolver isso:

  • Buscando experiências que te tirem da zona de conforto

  • Trocando a busca por controle pela busca por aprendizado

  • Desafiando-se em áreas novas — mesmo que causem desconforto

 

