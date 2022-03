Para quem quer trabalhar escrevendo com gordas comissões, este é o emprego

Se por um lado algumas pessoas estão sentindo dificuldade para encontrar um emprego, por outro, alguns profissionais vêm se destacando fortemente no mercado digital com a “profissão do futuro”.

Estou me referindo aos copywriters, profissionais responsáveis por escreverem textos persuasivos (cartas de vendas) que vendem milhões na internet. Há quem acredite que trabalhar escrevendo não é algo muito rentável, mas a verdade é que essas pessoas estão completamente enganadas.

Além de ser uma profissão muito flexível, também dá muito dinheiro, afinal a maioria das empresas pagam “gordas comissões” para esses profissionais pelas vendas através dos textos. Mas o que vem acontecendo é que faltam profissionais qualificados e sobram vagas.

Neste cenário, uma capacitação digital muito promissora vem ganhando espaço. Para exercer a profissão que oferece benefícios como: flexibilidade, trabalho home office, e salários acima da média neste mercado.

A formação completa para copywriters oferecida pela maior casa de análises financeira do Brasil, a Empiricus, vem chamando a atenção das pessoas que buscam uma nova forma de trabalhar e a oportunidade de ganhar dinheiro.

Essa semana conversei com o Roberto Altenhofen, CMO (Chief Marketing Officer) da Empiricus e idealizador do Copy Camp. Nesta entrevista exclusiva (vídeo abaixo), Beto deu detalhes sobre essa formação, que está a caminho da sua quinta turma e já capacitou centenas dos profissionais mais bem pagos do mercado.

O Copy Camp surgiu como forma de suprir a lacuna de profissionais qualificados no mercado, que Altenhofen sentiu ao implementar o modelo de copywriting que ele criou para a Empiricus.

“A gente criou o Copy Camp para trazer gente qualificada para trabalhar. Para formar gente, internamente para trabalhar nas nossas campanhas de marketing e vender investimentos e finanças. Mas o que aconteceu, foi que o Copy Camp acabou virando nosso treinamento interno.” - Roberto Altenhofen

A capacitação criada por Beto foi tão eficaz que hoje é utilizada para treinar seus funcionários e também para recrutar novos profissionais para o seu time de copywriters.

Afinal, ao longo das turmas do Copy Camp, Roberto reparou que muitos alunos tinham potencial para trabalhar diretamente com ele e não perdeu tempo. Ao questioná-lo sobre quantas pessoas da sua equipe vieram da formação, a resposta foi animadora:

“Se você analisar friamente, todos. Mas o que eu posso falar é que os últimos cinco, vieram do curso. Então, a gente privilegia contratar alguém que já passou pelo Copy Camp do que alguém que já está no mercado.”

Para que você tenha ideia, um dos alunos que foi contratado em agosto de 2021, chegou a vender R$ 56 milhões para a Empiricus e conseguiu em seis meses ganhar uma comissão bem gorda.

Para saber mais sobre a formação, acompanhe a entrevista completa com o Beto no vídeo abaixo:

As inscrições para a quinta turma do treinamento que formou alguns dos profissionais mais bem pagos do Brasil, já estão abertas.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus