Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Para Bill Gates, só a Geração Z poderá resolver um dos maiores riscos globais dos próximos anos

O bilionário é reconhecido por seu império tecnológico e por suas ações sociais, mas há um problema global que ele não encontrou solução

O problema global será abordado pelo bilionário no documentário “What’s Next? The Future With Bill Gates” (Patrick van Katwijk/Getty Images)

O problema global será abordado pelo bilionário no documentário “What’s Next? The Future With Bill Gates” (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11h01.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, também é conhecido por seus trabalhos filantrópicos. Por meio da fundação Bill e Melinda Gates, o executivo busca soluções para acabar com grandes problemas do mundo, como a pobreza e a falta de investimento em setores como saúde e educação. Mas há um grande problema que Gates está entregando para a nova geração.

“A desinformação é aquela em que eu, um pouco, tive que dizer, ‘ok, entregamos esse problema à geração mais jovem’”, disse Gates à CNBC Make It.

O posicionamento de Bill Gates, traz a luz o desafio que a nova geração, especialmente a Geração Z, terá com os problemas da desinformação, afirma Lara Bezerra, coach executiva e ex-CEO da Bayer.

“A implicação maior da desinformação ficará sobre a Geração Z. É a geração que mais se beneficia das mídias, da inteligência artificial e de informação desses meios para tomada de decisão”, afirma a brasileira que soma mais de 20 anos como executiva internacional.

Além de impactar diretamente os mais jovens, Bezerra reforça que será a Geração Z que terá que buscar uma maneira de resolver esse grande problema de identificar uma informação falsa ou verdadeira.

“Já é a geração mais impactada, mas também é a que pode trazer a maior solução”, afirma a ex-CEO da Bayer e da Roche.

A importância de conhecer o que não se vê

A desinformação gerada pela inteligência artificial será abordada pelo bilionário no documentário “What’s Next? The Future With Bill Gates”, com estreia prevista para 18 de setembro, na Netflix.

Em uma exibição antecipada da série fornecida à CNBC Make It, Gates compartilha à filha que se sente mal por não ter uma solução para combater a disseminação das fake news, e reforça que quando fundou a Microsoft, pensava que a maioria das pessoas iria usar os computadores domésticos e a internet para fins do trabalho e não se interessariam por informações falsas.

Mas a realidade é outra. A internet e a inteligência artificial vieram para facilitar a vida de muitos profissionais, mas sem controle, podem ser potenciais provedores de informações falsas, afirma Camila Rocca, ex-executiva da Meta. Para a executiva que trabalha atualmente nos Estados Unidos, a questão sobre como preparamos as novas gerações para o uso das novas tecnologias pode ser uma medida para combater a desinformação.

“Hoje, a descentralização permite que qualquer informação se espalhe rapidamente. Portanto, é crucial focar em capacitar as pessoas, principalmente profissionais, para que questionem, verifiquem fontes e reflitam sobre as informações que recebem, formando indivíduos mais críticos e preparados para os desafios futuros”, afirma Rocca.

Algumas empresas e escolas nos Estados Unidos já estão adotando medidas para combater esse problema que se intensificou com o digital, afirma Bezerra.

“É comum aqui dentro das escolas e em grandes empresas o letramento digital, mostrando como funciona a internet e os algoritmos para a pessoa ter um discernimento quanto à escolha da informação que irá receber”, diz. “Meta e Google, por exemplo, estão usando várias estratégias, como usar a IA para fazer uma tag para alertar notícias falsas”, diz Bezerra.

*Esta matéria foi publicada originalmente em setembro de 2024

Acompanhe tudo sobre:Bill GatesInteligência artificialGeração Z

Mais de Carreira

Essa pergunta pode salvar horas do seu tempo no trabalho — e ninguém te ensinou isso

Millena Xavier, bolsista BRASA, entra para o top 10 mundial do Global Student Prize

Como escalar um negócio para 7 dígitos usando só 4 ferramentas de IA

Por que é tão difícil para a Geração Z no início da carreira — e não é só culpa da economia

Mais na Exame

Pop

‘Avatar: Fogo e Cinzas’: ponto de virada ou fim da franquia?

Economia

Inflação nos EUA desacelera e núcleo do CPI atinge menor nível desde 2021

EXAME Agro

Por que os agricultores europeus estão furiosos com o acordo UE-Mercosul

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 18