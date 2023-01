Para aqueles que desejam uma promoção - essa competência pode ser o diferencial da sua carreira

Você já percebeu oportunidades de melhoria em sua empresa? A maioria das pessoas vão responder que “sim” a essa pergunta, mas poucas realmente fazem alguma coisa em relação a isso.

Se você quer ser notado de forma positiva pelos seus gestores e até garantir uma promoção, precisa perceber o impacto que suas ideias podem ter em sua equipe ou organização como um todo.

Em um relatório da Inventta com a AEVO foi visto que 88% dos colaboradores das empresas são incentivados a terem novas ideias e propô-las para as diretorias. Em outras palavras, é esperado que funcionários apareçam com novas soluções para o cenário da empresa.

Nos EUA, por exemplo, os líderes empresariais citam os funcionários como 39% de suas fontes de inspiração. Ou seja, os líderes sabem que as melhores ideias vêm daqueles que estão fazendo o trabalho.

Eles sabem que você pode identificar melhor os processos que estão quebrados. Além disso, é você que está conversando com os clientes ou trabalhando com os produtos, é você que pode mudar o jogo da sua empresa.

E mesmo se você achar que seu líder é resistente à mudança, não deixe isso secar sua fonte de ideias. Porque no mercado de trabalho atual, se você quer se manter à frente, você precisa investir em inovação.

Descubra quais são os caminhos para a inovação em seu local de trabalho. Pergunte como as novas ideias são trazidas para a mesa e para quem as novas ideias são lançadas no mastro.

Como propor novas ideias à liderança e ser uma fonte de inovação

Todo mundo tem ideias. A qualidade dessas ideias e o que você escolhe fazer com elas é outra história.

Seu trabalho ainda precisa ser - bem - feito. Os gerentes não apreciam o funcionário que tem muitas ideias novas, mas não consegue executar sua função atual. Não seja esse profissional.

Anote tudo aquilo que você acredita que possa ser melhorado. E quando você sentir que tem o respeito de seu gerente e atendeu às expectativas de seu desempenho, é hora de compartilhar.

As ideias não precisam estar totalmente formadas. Roma não foi construída em um dia. E grandes ideias também não são formadas assim, elas levam tempo.

Se você enxergar uma chance de fazer algo diferente ou melhor, pense nas possíveis barreiras ou objeções antes de abordar seu chefe. Mas não sinta que precisa ter a ideia pronta para discutir com um superior - ele pode te ajudar nisso, se também enxergar o problema.

Se a sua empresa quer inovação, ela inteira precisa inovar

Sabe por que a maioria das inovações não vão pra frente? Porque a empresa não está preparada para lidar com novos processos. Na maioria das vezes, todo o modelo de negócio precisa mudar, mas é aí que você vai encontrar as principais barreiras para sua ideia.

Para que sua liderança realmente aplique sua solução, você precisa alinhar sua estratégia com a estratégia principal da sua empresa. Na verdade, existe todo um funil de inovação que precisa ser exercido, antes que você receba sua merecida promoção.

