Para aliviar estresse dos funcionários, esta empresa investiu em algo inusitado: legos

Nos Estados Unidos, a Deloitte ampliou seu programa de benefícios voltado ao bem-estar dos funcionários e incluiu itens inusitados na lista de reembolsos, como Legos e quebra-cabeças.

Segundo documentos internos obtidos pelo Business Insider, a ideia é ajudar os profissionais a lidarem com o estresse da rotina intensa da consultoria.

O benefício, que existe há anos, cobre despesas com equipamentos, assinaturas e experiências voltadas à saúde física, mental ou financeira. Em 2021, a Deloitte dobrou o valor do subsídio anual de US$ 500 para US$ 1.000, segundo página interna da companhia.

O que pode ser reembolsado: itens para qualidade de vida

De acordo com a empresa, o valor pode ser usado para itens que contribuam com a qualidade de vida, como cursos, móveis de escritório, videogames, aplicativos de finanças e equipamentos de academia.

A inclusão da Lego, válida desde o dia 1 de junho, foi comemorada pelos funcionários. “As reações são coisas como ‘Lego?!?!? Finalmente!’ ou piadas sobre como agora dá para comprar o Millennium Falcon da Lego sem culpa”, contou um empregado da Deloitte ao Business Insider. O modelo citado custa US$ 850, um dos mais caros da marca.

Outro profissional comentou que acredita que o benefício seja um reconhecimento da empresa. “Faz muita diferença. Já melhorei meu espaço de trabalho e isso tem me ajudado bastante. Montar um Lego de quatro horas em duas é um ótimo alívio para o estresse”, afirmou.

Apesar da comemoração entre as equipes, a novidade não foi vista com entusiasmo por todos. Um colaborador relatou que o benefício só existe “porque esse trabalho é muito difícil”.

O programa está disponível para a maioria dos funcionários com salário fixo, excluindo estagiários, contratados externos e quem está afastado.

Clima interno e impacto das demissões na Deloitte

A divisão governamental da Deloitte sofreu cortes após uma revisão de contratos promovida pela Casa Branca para redução de gastos. Até abril, pelo menos 127 contratos do governo com a empresa haviam sido rescindidos ou modificados, segundo uma análise do Business Insider com base em dados do site do DOGE (Departamento de Oportunidades Governamentais), na época liderado por Elon Musk.

Em uma reunião interna realizada no mesmo mês, o CEO da Deloitte Consulting, Jason Salzetti, anunciou que uma “pequena porcentagem” dos trabalhadores da divisão governamental seria demitida. Funcionários relataram que o clima interno mudou após as medidas.