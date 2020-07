Pandemia reforça importância de soft skills, diz professor da Cria School

Em 1995, o psicólogo e jornalista americano David Goleman entrou para a lista dos autores mais vendidos e admirados do mundo ao escrever o best-seller A Inteligência Emocional. No livro, hoje um clássico da gestão de empresas, Goleman foi um dos pioneiros a retratar a importância de habilidades como controle emocional e espírito colaborativo para a evolução do profissional.

Para Goleman, tudo isso faz parte dos chamados soft skills (habilidades suaves, numa tradução livre ao português), uma série de atributos com pouca relação com a formação acadêmica ou experiência do profissional – as chamadas hard skills.

Segundo o autor, profissionais com soft skills desenvolvidos conseguem se adaptar mais rápido a um ambiente corporativo em mudança constante – e cada vez mais veloz.

A pandemia da covid-19 elevou ainda mais a demanda pelos soft skills, diz o executivo Andre Felippa, professor do curso da Cria School, uma escola de cursos on-line de marketing com cursos em parceria com EXAME Academy.

Com passagens pelos departamentos de marketing de grandes empresas como a gigante de alimentos Mondelez, Felippa explica no curso como desenvolver essas habilidades comportamentais no trabalho.

Para Felippa, os profissionais de marketing têm os soft skills por essência. “O marketing começa pela empatia, por entender as necessidades do consumidor para se colocar no lugar dele. Sem isso não dá pra ter planejamento estratégico de uma empresa. Por isso, os talentos do marketing têm soft skills bem desenvolvidos”, diz ele.

O profissional bem-sucedido em meio à pandemia é quem consegue balancear soft skills com a formação acadêmica – um dos focos das aulas ministradas por Felippa no curso, que conta com a parceria da Exame Academy. “A ideia é ajudar o aluno a desenvolver de uma maneira prática esses soft skills, que não se aprendem na escola, de uma maneira aplicada”, diz. Entre as técnicas a serem abordadas no curso estão metodologias já reconhecidas para estimular a criatividade, como o design thinking.

