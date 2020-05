PagSeguro PagBank está contratando para 150 vagas com home office

Mesmo com a crise causada pelo coronavírus, a PagSeguro PagBank está contratando 150 profissionais para as áreas de tecnologia e engenharia de software.

As oportunidades são principalmente para os cargos de engenheiros (as) e gerentes de produto. E estão distribuídas entre as cidades de São Paulo e (SP) e Maringá (PR). Durante a quarentena, todos contratados começam em home office e toda a seleção será online.

Cada vaga tem os requisitos específicos na área técnica, mas a empresa busca também por habilidades comportamentais nos candidatos, especialmente pessoas que saibam colaborar e tenham vontade de fazer parte de equipes dinâmicas e inovadoras.

Segundo a companhia, os salários estão acima da média de mercado. No site Glassdoor, um engenheiro de software ganha em média 8.187 reais. E um engenheiro sênior pode chegar a um salário médio de 11.462 reais.

De benefícios, a empresa já oferecia a possibilidade de jornada flexível e home office antes da quarentena. No Glassdoor, funcionários elogiam o plano de saúde, vale refeição e participação nos lucros e resultados da empresa.

Os interessados podem conferir as vagas no site da empresa.