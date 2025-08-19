‘Ouro invisível’: veja os profissionais que passam despercebidos mas faturam R$ 50 mil por mês

O termo "ouro invisível" não é literalmente usado nas análises de mercado, mas expressa bem a realidade de especialistas que trabalham "nos bastidores", ou seja, aplicando inteligência artificial em processos-chave das empresas.

São profissionais ainda pouco visíveis para o público geral, mas que, para as organizações, representam riqueza estratégica e diferencial competitivo.

A demanda por talentos em IA é altíssima e as vagas altamente competitivas. Isso resulta em salários atrativos, especialmente para quem possui boas habilidades em implantação de soluções baseadas em IA.

Segundo levantamento da Robert Half, os salários para especialistas em inteligência artificial variam entre R$ 7 mil e R$ 35 mil mensais para cargos CLT.

Profissionais de nichos ainda mais especializados, como engenharia de IA, automação inteligente e ciência de dados aplicada a negócios, podem tranquilamente ultrapassar a marca dos R$ 50 mil por mês, considerando prestação de serviços, contratos internacionais ou atuação em consultorias de alto impacto.

Quem são esses profissionais na categoria de ‘ouro invisível’

Especialistas em inteligência artificial e machine learning : líderes em projetos de automação, recomendação e visão computacional

Arquitetos de automação avançada ( hyperautomation ) : responsáveis por integrar IA com processos corporativos

Consultores de transformação digital com foco em IA : planejam e implementam mudanças estruturais usando dados e algoritmos

Engenheiros de dados com perfil estratégico : transformam informação em vantagem competitiva

Esses perfis são raros — e justamente por isso, disputados. Segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, a faixa máxima já chega a R$ 35 mil, com potencial para ultrapassar R$ 50 mil em jornadas de trabalho mais flexíveis.

