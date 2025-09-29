Carreira

Os três erros que podem arruinar sua carreira ao tentar crescer rápido demais

Evite armadilhas que atrasam seu avanço profissional e descubra como acelerar sua execução de resultados

(Carlina Teteris/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h15.

Crescer rápido na carreira é o desejo de muitos jovens profissionais. Mas a pressa, se mal direcionada, pode se transformar em armadilha. 

É comum ver pessoas com potencial e ambição desperdiçarem energia em estratégias que não funcionam ou que demoram a trazer retorno. Conhecer os erros mais frequentes de quem busca acelerar demais pode ser o primeiro passo para evitá-los e conquistar espaço de forma consistente.

Veja, a seguir, três erros que sabotam quem tenta acelerar a carreira — e como fugir deles.

1. Confundir quantidade com impacto

Muitos acreditam que aceitar todas as tarefas possíveis é sinal de dedicação. Na prática, isso gera sobrecarga, dispersão e resultados superficiais. A ciência da produtividade mostra que o excesso de multitarefas reduz a eficiência e compromete a qualidade das entregas. 

O que move a carreira não é o volume de esforço, mas a capacidade de escolher prioridades e entregar impacto visível. Profissionais que aprendem a direcionar energia para o que realmente importa se destacam mais rápido.

2. Adiar a prática em busca de mais preparo

Outro equívoco comum é esperar estar 100% pronto para colocar ideias em ação. Esse perfeccionismo faz com que muitos talentos fiquem presos na teoria, acumulando cursos, formações e planos que nunca saem do papel. O mercado, no entanto, valoriza quem consegue transformar conhecimento em execução imediata. 

Projetos práticos, ainda que pequenos, demonstram iniciativa e criam diferenciais competitivos. O avanço rápido vem de testar, errar e aprender no caminho, não de esperar a “hora certa”.

3. Ignorar a força das conexões certas

Competência técnica é essencial, mas dificilmente basta por si só. Sem uma rede estratégica, o crescimento tende a ser mais lento. É a troca com pessoas que compartilham valores e ambições semelhantes que multiplica oportunidades, amplia a visibilidade e gera novas possibilidades de atuação. 

Jovens que cultivam conexões genuínas encontram mais portas abertas e aceleram o desenvolvimento de suas carreiras.

