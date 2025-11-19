Carreira

Os sete dilemas que podem destruir sua empresa em crescimento — e como vencê‑los

As decisões estratégicas que separam o sucesso do fracasso de um negócio em expansão

(Charday Penn/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Jornalista

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h37.

Líderes de empresas em crescimento acelerado enfrentam escolhas difíceis e dilemas críticos que exigem decisões estratégicas complexas. Essas situações impactam significativamente o futuro do negócio, pois obrigam o gestor a escolher entre estabilidade e mudança, ou entre foco e expansão.

Para garantir o sucesso e a sustentabilidade, é preciso transcender os interesses pessoais e agir com visão de longo prazo. Veja a seguir sete dilemas que líderes enfrentam em empresas crescentes no mercado. As informações foram retiradas do site WINGMIND.

1. Foco versus diversificação de mercado

O dilema inicial refere-se à direção estratégica do mercado e do produto. O líder deve decidir se concentra esforços em um nicho específico para aprofundar a expertise e a vantagem competitiva, ou se aposta na diversificação para capturar novas oportunidades de crescimento.

A resposta ideal depende da maturidade do mercado, das necessidades dos clientes e dos recursos disponíveis na empresa.

2. Crescimento orgânico versus fusões e aquisições

Para ganhar escala, o líder enfrenta a decisão entre o crescimento orgânico, ou seja, investir no desenvolvimento interno da operação, ou o caminho de aquisições, usando fusões e aquisições para uma expansão mais rápida.

É necessário avaliar cuidadosamente os custos, os riscos inerentes e as sinergias possíveis de cada modelo.

3. Manter versus mudar talentos chave

O desafio de talentos essenciais é delicado. A liderança deve avaliar se os colaboradores chave que impulsionaram o crescimento inicial ainda têm o perfil necessário para os desafios futuros.

Manter a estabilidade do time é crucial, mas é preciso garantir a renovação de competências para que a empresa possa seguir avançando.

4. Manter versus adaptar a cultura

O líder deve decidir se a cultura corporativa, que pode ter sido um alicerce para o sucesso inicial, deve ser mantida em sua forma original ou se precisa ser adaptada para abraçar a nova realidade da organização.

Essa escolha é vital para a coesão da equipe e para a própria resiliência da companhia.

5. Agilidade versus estrutura de processos

Com a expansão, a organização da operação muda. A escolha é entre manter a agilidade e a flexibilidade necessárias para reagir rapidamente ao mercado, ou criar uma estrutura mais formal e hierárquica, que traga eficiência operacional e capacidade de gerenciar volumes maiores.

6. Crescimento versus lucratividade

O gestor precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o crescimento acelerado e a disciplina financeira.

O investimento maciço em expansão pode comprometer a lucratividade no curto prazo. O desafio é definir a proporção exata de risco para garantir a sustentabilidade da companhia sem esgotar o capital.

7. Acionistas versus todos os stakeholders

O dilema final envolve a criação de valor. A liderança deve escolher se o foco principal é maximizar o retorno para os acionistas ou se deve ampliar a visão para incluir todos os stakeholders (colaboradores, clientes e a sociedade).

Esta é a encruzilhada mais ética, que integra demandas que, muitas vezes, são conflitantes.

