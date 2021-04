Os salários para 21 cargos de tecnologia e design em 2021

Qual é a média salarial de alguns dos profissionais mais procurados no mercado de trabalho? Segundo a The Bridge, as vagas abertas no primeiro trimestre de 2021 tiveram remuneração de 6 mil reais até 40 mil.

Aprenda com os especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

Enquanto a maioria das empresas não revela o valor exato do salário na descrição das vagas, a empresa tirou os dados diretamente das salas de entrevista de emprego para cargos de tecnologia e design. Foram mais de 500 entrevistas entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021.

A The Bridge funciona como uma rede global de recrutamento e terceirização de talentos digitais. Eles possuem clientes como Santander, Itaú, Accenture, Carrefour, MadeiraMadeira, Uber e BTG Pactual.

Eles auxiliam na busca por profissionais para vagas efetivas, temporárias e também montam times ágeis para realizar projetos digitais. Esse é um tipo de flexibilidade que se torna atrativa para os profissionais da área, que podem ser alocados em projetos no Brasil e internacionais. Atualmente, a empresa já conta com mais de 230 mil talentos em sua base.

“O nosso filtro funciona tanto para o cliente, quanto para o profissional. A gente faz uma curadoria das vagas, não é qualquer anúncio que fazemos. Ajudamos a filtrar vagas bagunçadas, que pagam mal ou aquele clássico da vaga para estagiário com cinco anos de experiência”, comenta Bernardo Wertheim, CEO da The Bridge.

Assim, ele acredita que a The Bridge tem agregado valor ao próprio mercado, educando os clientes e ajudando os profissionais. “Queremos tornar esse mercado mais maduro”, diz.

No momento, o site tem mais de 250 vagas abertas para UX Designer, Product Owner (APPs) Remoto, Desenvolvedor(a) Full Stack, Frontend, Mobile (React Native), Gerente de Desenvolvimento Senior, Product Designer, Senior IT Architect Remoto, Mobile Developer, entre outros. Acesse aqui.

E confira a pesquisa de faixas salarias feita pela The Bridge e divulgada com exclusividade para a EXAME:

Design

Cargos: UX, UI, Product Designer, UX Writer, UX Research

Salários:

- pleno: de 7.000 a 9.000 reais

- sênior/especialista: de 10.000 a 14.000 reais

- leads: de 12.000 a 15.000 reais

Produto e ágil

Cargos: Product Owner, Scrum Master, Agile Coach

Salários: de 11.000 a 17.000 reais

Cargo: Product Manager

Salário: de 17.000 a 22.000 reais

CRM e Business Intelligence

Cargos: Analista CRM, Analista BI, Data Analytics

Salários:

- pleno: de 6.000 a 8.000 reais

- sênior/especialista: de 8.000 a 9.000 reais

- leads: de 10.000 a 13.000 reais

Tecnologia

Considerando salários para cargo sênior com mesma experiência:

Cargo: Engenheiro de dados

Salário: de 14.000 a 20.000 reais

Cargo: Desenvolvedor Mobile

Salário: de 14.000 a 18.000 reais

Cargo: Devops

Salário: de 14.000 a 18.000 reais

Cargos: Segurança (DevSecOps, Desenvolvimento Seguro, Red & Blue team)

Salários: de 10.000 a 20.000 reais

Cargo: Cientista de Dados

Salário: de 12.000 a 16.000 reais

Cargo: Desenvolvedor Java

Salário: de 12.000 a 16.000 reais

Cargo: Product Designer

Salário: de 10.000 a 13.000 reais

Cargo: Desenvolvedor Front-End (Javascript, HTML, CSS)

Salário: de 10.000 a 13.000 reais

Cargo: Desenvolvedor Back-End

Salário: de 9.000 a 12.000 reais

Posições executivas

Cargo: Head de Produtos

Salário: em média, 40.000 reais

Cargo: Diretor de Tecnologia

Salário: em média, 33.000 reais

Pensando em mudar de carreira? Invista na sua carreira com o maior portal de negócios. Assine a EXAME.