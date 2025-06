Os prompts secretos usados por profissionais de mercado (e que você nunca imaginou)

Você provavelmente já viu alguém pedir ao ChatGPT para “explicar como se eu tivesse cinco anos” ou “criar um plano de marketing em 10 passos”. Mas por trás das interações públicas e genéricas, existe uma camada oculta de comandos que estão revolucionando o trabalho de profissionais do mercado financeiro, de estratégia e de inteligência de negócio

Esses são os prompts secretos. E eles não têm nada de simples.

Nos bastidores de bancos, consultorias e gestoras, executivos estão usando a IA com comandos tão específicos e eficazes que se tornaram verdadeiras ferramentas de vantagem competitiva.

Entre os prompts mais usados por analistas de mercado, estão variações como:

“Crie um resumo executivo de 5 parágrafos sobre o impacto da decisão do Fed nos mercados emergentes, com base nas últimas declarações de Powell e nos dados de inflação”

“Faça uma análise SWOT da Apple considerando os últimos 4 trimestres e previsões de IA generativa nos próximos 2 anos”

“Atue como um gestor sênior e redija uma carta para investidores explicando o aumento de volatilidade no setor de energia”

Esses comandos, embora simples na forma, exigem domínio do conteúdo e da linguagem técnica. É como treinar um estagiário genial: ele faz tudo com excelência, desde que você dê as instruções certas.

Mais do que isso: há quem esteja automatizando rotinas inteiras com prompts encadeados, como geração de relatórios diários, preparação para reuniões de conselho ou simulações de cenários de risco. Em alguns casos, os prompts viraram ativos internos — protegidos com senhas ou armazenados em planilhas privadas.

