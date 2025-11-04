Os mercados de IA já têm vencedores, mas há campos ainda abertos, diz Elad Gil

Durante o TechCrunch Disrupt 2025, um dos investidores mais influentes do Vale do Silício, Elad Gil, disse que a inteligência artificial tem sido “um dos booms tecnológicos mais imprevisíveis” de sua carreira. Conhecido por investir em companhias como OpenAI, Mistral, Perplexity e Harvey, ele começou a apostar em IA generativa ainda em 2021, quando o tema era restrito a poucos especialistas. As informações foram retiradas do TechCrunch.

Os mercados consolidados

Segundo Gil, algumas frentes da IA já têm líderes praticamente definidos. Entre os modelos fundacionais, ele cita Google, Anthropic, OpenAI, xAI, Meta e Mistral como os principais vencedores.

Na IA para programação, a disputa também se estreitou. Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI) lideram entre os grandes, enquanto startups como Cursor (Anysphere) e Devin (Cognition) se destacam.

No setor de saúde, a Abridge domina o mercado de transcrição médica, e, no atendimento ao cliente, a Decagon, avaliada em US$ 1,5 bilhão, é apontada como referência.

As oportunidades ainda abertas

Outros segmentos, no entanto, seguem indefinidos. Gil cita fintechs, contabilidade, segurança em IA e ferramentas financeiras corporativas como mercados “muito interessantes”, mas sem vencedores claros. Neles, a inovação técnica e o talento humano ainda podem virar o jogo.

“Os CEOs de todas as grandes empresas estão dizendo a suas equipes que precisam de uma estratégia de IA. Essas corporações estão dispostas a experimentar soluções que, há dois anos, jamais considerariam.”

A nova fase da corrida por IA

O investidor também alerta que o crescimento acelerado das startups não garante mais sucesso. Muitas delas vivem um “ciclo de testes” com grandes empresas, o que pode gerar receitas passageiras. Para Gil, só o tempo mostrará quem realmente entrega valor.

Um dos exemplos que já provam sua força é a Harvey, startup jurídica que levantou três rodadas em 2025 e saltou de US$ 3 bilhões para US$ 8 bilhões em valuation.

IA como competência essencial de carreira

Para o investidor, o momento atual é de maturação e seleção natural. Enquanto alguns mercados se consolidam, outros seguem em aberto para profissionais que compreendam profundamente o potencial da IA e saibam aplicá-la de forma estratégica.

Dominar essa habilidade pode ser o fator que diferencia quem apenas acompanha a revolução tecnológica de quem realmente a lidera.

