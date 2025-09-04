Os melhores líderes sempre insistem em uma coisa simples, diz estudo

Relógio e calendário: trabalhe para cumprir a meta por 10 minutos ao dia, sem desculpas (Utamaru Kido/Getty Images)
Redatora
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15h54.
Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 16h12.
Uma nova pesquisa publicada no Journal of Management e destacada pela Harvard Business Review analisou 690 transições de liderança e trouxe uma conclusão surpreendente.
CEOs que iniciam seus mandatos no início de janeiro ou nos primeiros dias do ano fiscal apresentam desempenho superior em relação aos que assumem em outros períodos.
EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37
O efeito médio, segundo os pesquisadores, é um aumento de 0,4% no retorno sobre ativos (ROA) e reflexos positivos no lucro líquido. As informações foram retiradas de Inc.
O estudo, conduzido por Diego Villalpando, Robert Campbell e Liliana Pérez-Nordtvedt, indica que a sincronização entre o início da gestão e o calendário organizacional é determinante para o desempenho.
Embora o percentual de aumento no ROA pareça pequeno, representa uma diferença significativa de até 31% em relação à média das empresas analisadas.
A vantagem é especialmente evidente em líderes que chegam de fora da organização, são mais jovens, mulheres ou membros de minorias étnicas, perfis que, segundo a literatura acadêmica, tendem a propor mudanças estratégicas mais profundas.
Os pesquisadores entrevistaram stakeholders envolvidos nas transições e levantaram três explicações principais para o fenômeno:
Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37
Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.
Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina