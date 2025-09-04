Os melhores líderes sempre insistem em uma coisa simples, diz estudo

Uma nova pesquisa publicada no Journal of Management e destacada pela Harvard Business Review analisou 690 transições de liderança e trouxe uma conclusão surpreendente.

CEOs que iniciam seus mandatos no início de janeiro ou nos primeiros dias do ano fiscal apresentam desempenho superior em relação aos que assumem em outros períodos.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

O efeito médio, segundo os pesquisadores, é um aumento de 0,4% no retorno sobre ativos (ROA) e reflexos positivos no lucro líquido. As informações foram retiradas de Inc.

O impacto do calendário na liderança

O estudo, conduzido por Diego Villalpando, Robert Campbell e Liliana Pérez-Nordtvedt, indica que a sincronização entre o início da gestão e o calendário organizacional é determinante para o desempenho.

Embora o percentual de aumento no ROA pareça pequeno, representa uma diferença significativa de até 31% em relação à média das empresas analisadas.

A vantagem é especialmente evidente em líderes que chegam de fora da organização, são mais jovens, mulheres ou membros de minorias étnicas, perfis que, segundo a literatura acadêmica, tendem a propor mudanças estratégicas mais profundas.

Por que começar em janeiro faz diferença

Os pesquisadores entrevistaram stakeholders envolvidos nas transições e levantaram três explicações principais para o fenômeno:

Alinhamento de metas e objetivos: início de ano é quando novas metas são definidas, permitindo que o CEO alinhe a estratégia à sua própria visão.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Menor disrupção: janeiro ou o começo do ano fiscal é percebido como um ponto natural de virada, reduzindo resistências internas.

Redução da pressão temporal: assumir no início do ciclo diminui a cobrança imediata por resultados, melhorando a qualidade da tomada de decisão.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina