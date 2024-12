Os hábitos 'simples' de Warren Buffett, a 10ª pessoa mais rica do mundo

Warren Buffett está tendo um bom ano. Sua fortuna aumentou cerca de US$ 26 bilhões.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 146 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, o presidente e CEO da Berkshire Hathaway, de 94 anos, é a 10ª pessoa mais rica do mundo. Ele é quase US$ 20 bilhões mais rico que o CEO da Nvidia, Jensen Huang - empresa que é hoje a mais valiosa do mundo.

Com essa fortuna, é normal imaginar uma vida muito diferente das pessoas normais. Buffett, porém, sempre cultivou hábitos "comuns", como comer em fast-food e morar na mesma casa por décadas.

O Business Insider listou alguns hábitos que mostram que o "Oráculo de Omaha" pode ser também "gente como a gente":

Tocar ukele e jogar baralho

O bilionário adora jogar baralho quando está com tempo livre. Além disso, ama tocar ukelele - tem uma coleção com 22 instrumentos do tipo. Quando quer "esbanjar", vai ao campo de golfe treinar umas tacadas. Buffett também é um ávido leitor.

Mora na mesma casa desde os anos 50

"Nunca tive o desejo de ter várias casas, vários carros ou vários tipos de coisas", contou ele certa vez em entrevista ao Yahoo e CNBC.

Buffett mora em uma casa modesta em Omaha, Nebraska, que ele certa vez chamou de "terceiro melhor investimento" que já fez em uma carta aos acionistas da Berkshire.

Ele comprou a casa por US$ 31.500 em 1958 — ajustado pela inflação, isso é cerca de US$ 342.000. Agora vale cerca de US$ 1,4 milhão.

Imóvel na praia?

Em 1971, Buffett comprou uma casa de férias em Laguna Beach, Califórnia, por US$ 150.000. Parte de um condomínio fechado chamado Emerald Bay, a casa tem seis quartos, fica a uma curta distância da praia e foi reformada depois que Buffett a comprou.

Ele inicialmente a colocou no mercado no início de 2017 por US$ 11 milhões, depois cortou o preço para US$ 3 milhões no final daquele ano. Ela foi vendida em outubro de 2018 por US$ 7,5 milhões.

Carro modesto

Ao contrário de outros bilionários, Buffett há muito tempo dirige carros considerados modestos para sua condição financeira.

Ele dirigiu um Lincoln Town Car 2001 por cerca de uma década, antes de leiloá-lo para caridade e substituí-lo por um Cadillac DTS 2006. Em 2014, ele substituiu o DTS por um Cadillac XTS, de acordo com a Forbes.

Um luxo que Buffett já fez foi em um jato particular. Ele gastou US$ 850.000 em um jato Falcon 20 usado em 1986, depois vendeu o primeiro jato que havia comprado e fez um upgrade para um modelo usado diferente em 1989, gastando US$ 6,7 milhões.

Celular jurássico

Apesar do fato de a Berkshire Hathaway ser uma grande acionista da Apple, Buffett não fez upgrade para um smartphone até 2020.

Antes disso, ele preferia o Samsung SCH-U320, que pode ser comprado no eBay por menos de US$ 20.

Embora Buffett tenha feito a troca para um iPhone eventualmente, ele disse que apenas o usa aparelho"como um telefone".

Terno chinês

Buffett disse que tem cerca de 20 ternos, todos feitos na China pela designer Madame Li. Ele tem uma amizade de longa data com Li, uma empreendedora que trabalhou duro no negócio. Buffett também tem o mesmo corte de cabelo de US$ 18 há anos em uma barbearia no mesmo prédio de seu escritório.

Comida de criança

Buffett disse uma vez à Fortune que ele come "como uma criança de seis anos". Ele toma seu café da manhã no McDonald's quase todas as manhãs a caminho do trabalho.

Em 2017, ele não estava gastando mais do que US$ 3,17 em seu pedido, pagando com o troco exato, como disse no documentário da HBO "Becoming Warren Buffett". Ele também bebe pelo menos cinco Cocas por dia.