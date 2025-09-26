Carreira

Os hábitos que ajudaram autora famosa a alcançar sucesso: ‘Não me importo se sou inspiradora ou não’

A professora e autora americana Brené Brown compartilha os hábitos que sustentam sua trajetória como referência global em liderança e comportamento humano

Brené Brown: Mais do que um cargo ou crachá, a verdadeira liderança se constrói com coragem, vulnerabilidade e presença real (Brené Brow/Reprodução)

Guilherme Santiago
Content Writer

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09h45.

Durante sua participação no Fast Company Innovation Festival, a pesquisadora e professora da Universidade de Houston, Brené Brown, foi questionada sobre sua habilidade em inspirar pessoas. A resposta surpreendeu. “Eu luto com essa palavra porque não me importo se sou inspiradora ou não”.

A declaração direta reflete o estilo da autora de livros como A Coragem de Ser Imperfeito. Para Brown, o que a sustenta como referência em liderança não é o carisma, mas dois hábitos essenciais: preparo extremo e honestidade radical.

Ao falar sobre sua presença marcante em reuniões com grandes líderes, ela contou que dedica horas a estudar cada empresa com quem interage. A diferença no impacto de ambas na reunião é, segundo Brown, uma questão de esforço e comprometimento.

“Isso pode ser um sintoma de ser a única mulher presente durante grande parte da minha carreira. De qualquer forma, nunca deixarei de estar preparada”, afirmou.

O segundo hábito de liderança de Brené Brown é a honestidade. “Sou honesta. Tento ser muito sincera. Se eu não puder, não falo”, disse. Foi essa postura que a levou a pausar seu podcast em 2023, após o fim de seu contrato com o Spotify. Ela não se sentia à vontade para se expressar com liberdade naquele momento.

Apesar do reconhecimento global, Brown reforça que também enfrenta dias difíceis. “Três dias em cada sete, eu fico tipo, ‘Jesus Cristo, eu não quero sair da cama’”, brincou.

A fala de Brené Brown mostra que liderança vai muito além do carisma — exige preparo, clareza e autenticidade.

