Os erros mais comuns de quem procura emprego, segundo pesquisadores de Harvard — e como evitá-los

Encontrar o próximo passo na carreira pode parecer uma tarefa árdua, especialmente quando o processo envolve enviar dezenas de currículos, mas, de acordo com um estudo recente de pesquisadores de Harvard, a chave para o sucesso está menos na quantidade de candidaturas e mais na qualidade das conexões que você estabelece.

Depois de analisar mais de uma década de dados e entrevistar mais de 1 mil trabalhadores, os pesquisadores descobriram que os profissionais mais bem-sucedidos em transições de carreira têm algo em comum: eles dominam a arte do networking. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Networking + Hard Skills = Fórmula para o sucesso. EXAME e Saint Paul liberam aulas introdutórias sobre Finanças Corporativas, que dão direito a certificado de conclusão; garanta uma vaga

Segundo Michael B. Horn, coautor da pesquisa, muitas pessoas acreditam que o primeiro passo para conseguir um emprego é inundar plataformas como LinkedIn com currículos. No entanto, ele argumenta que a busca pelo “emprego perfeito” online raramente resulta em uma verdadeira conexão ou no melhor ajuste profissional.

"Encontrar um emprego é mais um processo social do que as pessoas acham" Michael B. Horn, pesquisador de Harvard

Mas, além do networking, os especialistas também enfatizam a importância de possuir hard skills para se destacar no mercado. E há uma habilidade que agrega valor em todas as áreas: as finanças corporativas.

Por que finanças corporativas são essenciais

O mercado atual valoriza profissionais com habilidades em finanças corporativas, pois essas competências vão além do básico e envolvem a capacidade de interpretar dados financeiros, planejar estratégias e tomar decisões baseadas em análises sólidas.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Para empresas, especialmente em momentos de crise ou transformação, contar com colaboradores capazes de compreender questões como gestão de fluxo de caixa, investimentos e fusões pode ser determinante para o sucesso.

Para quem está em transição de carreira, dominar finanças corporativas também é uma vantagem, que pode abrir portas em áreas estratégicas e aumentar a confiança dos recrutadores em sua capacidade de agregar valor.

Essa habilidade, combinada com um bom networking, forma uma base sólida para alavancar qualquer trajetória profissional.

Como aplicar no dia a dia?

Construa conexões genuínas: Participe de eventos, fóruns e workshops relacionados à sua área de atuação. Demonstre interesse verdadeiro nas histórias e trajetórias de outros profissionais. Aprimore suas habilidades: Invista em cursos de finanças corporativas, estude cases reais e atualize-se sobre tendências do mercado. Integre hard e soft skills: Use seu conhecimento técnico como base para conversas em entrevistas ou em encontros de networking. Isso demonstrará competência e engajamento.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

Esse é o caminho para construir uma carreira sólida

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a combinação de networking estratégico e domínio técnico é uma ferramenta poderosa para conquistar seu espaço e acelerar seu desenvolvimento. Não se trata apenas de "achar um emprego", mas sim de construir uma carreira sólida e sustentável.

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.