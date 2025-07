Os cinco sinais raros que revelam uma liderança realmente excelente

Mesmo com milhares de livros publicados e especialistas discutindo o tema em conferências e redes sociais, a pergunta persiste: o que realmente define uma liderança excelente?

O executivo e coach Marcel Schwantes acredita que a resposta está no serviço. Não se trata de ceder o comando, mas de empoderar as pessoas com intenção estratégica, criando um ambiente em que elas queiram — e possam — dar o melhor de si. As informações foram retiradas de Inc.com.

1. Conexão genuína: o primeiro passo da influência verdadeira

Grandes líderes não se escondem atrás de cargos ou títulos, eles aparecem como pessoas reais. Mostram-se vulneráveis, admitem erros e sabem dizer "eu estava errado" sem receios.

Essa transparência emocional cria uma cultura onde o erro é tratado como parte do aprendizado — e não como motivo de punição.

Como resultado, times se sentem seguros para falar, propor, criar e, principalmente, crescer. Para Schwantes, esse é o ponto de virada: “Quando líderes assumem sua humanidade, autorizam os outros a fazer o mesmo”.

2. Segurança psicológica como ativo estratégico

Criar ambientes onde todos se sintam incluídos, ouvidos e respeitados é mais que uma exigência ética: é uma vantagem competitiva.

O líder servidor promove diversidade de pensamento, valoriza experiências diferentes e garante que todos tenham voz. O resultado é um time que confia em si, no líder e na missão do grupo.

3. Compaixão ativa: da escuta à ação concreta

Enquanto a empatia envolve sentir com o outro, a compaixão exige ação. O bom líder não apenas entende as dificuldades da equipe, mas atua para remover barreiras e facilitar o desenvolvimento das pessoas.

Pesquisas indicam que ambientes compassivos têm melhor desempenho, maior taxa de retenção e mais inovação.

Para Schwantes, a gentileza é uma vantagem estratégica, e líderes que incorporam esse valor colhem os frutos de um time mais engajado e leal.

4. Transparência que inspira e alinha

O velho modelo de “quem precisa saber, saberá” já não tem lugar nas empresas modernas. A liderança eficaz exige clareza: sobre decisões, objetivos e motivos.

Compartilhar informações e alinhar expectativas reduz a ansiedade, fortalece a confiança e engaja a equipe na direção correta.

Esse tipo de ambiente, segundo Schwantes, promove lealdade e desempenho superiores, criando uma cultura de responsabilidade compartilhada.

5. Fortalecer outros líderes: o legado de quem lidera bem

Mais do que gerenciar, liderar bem significa formar outros líderes. Isso implica delegar, mentorar e criar oportunidades para que outras pessoas brilhem.

Não se trata de ter seguidores, mas de multiplicar líderes capazes de sustentar e expandir os resultados no longo prazo.

