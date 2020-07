Os benefícios de se tornar um rebelde com causa no trabalho

Mesmo em meio a rotina agitada do trabalho, tudo parece morno, previsível e sem brilho? Você já não acredita mais que a política, as finanças, ou suas relações podem melhorar com o tempo e, então passou a aceitar as “coisas como são”?

A adaptabilidade vem sendo referenciada como uma importante habilidade dos profissionais do futuro, já que é fundamental contar com talentos aptos a lidar com as constantes transformações do mercado – principalmente após a pandemia.

No entanto, a adaptabilidade não é passiva. Esse valor age em busca de soluções para se adequar às condições atuais e fazer o melhor uso delas. Já o conformismo gera apatia e submissão a situação em que o profissional acredita estar “preso”, resultando em paralisação.

Ao invés de agir, o conformista prefere investir energia reclamando, ou se vitimizando. Com o passar do tempo, a mente se acomoda e passa a acreditar que é mais seguro se manter na zona de “(des)conforto”, do que se arriscar a mudar.

Afinal, mudar dá trabalho, exige coragem para assumir as rédeas da própria vida e vulnerabilidade para, talvez, errar durante a jornada. Seja culpando a si ou ao externo, como a política, o sistema, a família, ou a empresa, o conformista é o rei das desculpas:

“Não tenho tempo”, “Não consigo”, “Não tenho dinheiro”, “Nada do que eu fizer vai ajudar isso a mudar”, “Ninguém me escuta”, “Meu chefe não me valoriza”, “Minha esposa não me apoia”, “Se eu fosse mais novo (ou mais velho), seria possível”.

E para aonde vão os sonhos? De acordo com o pensador e psicanalista Jacques Lacan, somos seres “desejantes” e, para mantermos uma mente saudável, precisamos ter sempre algum desejo na vida.

Ou seja, quando paramos de sonhar, de desejar e agir por melhorias, seja na vida pessoal, ou profissional, interrompemos o que a psicanálise chama de impulso de vida – em outras palavras, a vontade de viver.

Sendo assim, o conformismo é o caminho mais rápido para uma vida sem graça e desmotivadora. Certamente, não é o que você deseja para você e a sua carreira, não é mesmo? Então, como querer mudar?

Seja um rebelde com causa

Para uma carreira de sucesso existir, é fundamental o compromisso e a disciplina. No entanto, para ser um profissional bem-sucedido é importante aprender a desobedecer.

Vou explicar. O conformista obedece às crenças e vozes mentais que dizem que ele não é capaz, ou que mudar dá trabalho demais. Chegou o momento de ser um rebelde com causa e desobedecer todas as limitações que, um dia, você acreditou serem maiores do que você.

Para mudar, é necessária uma motivação. Qual é o seu motivo? Sua família? Um sonho profissional? Um projeto social? Abrir a sua empresa? Juntar dinheiro para a sua viagem dos sonhos?

Não importa o motivo, mas que você tenha clareza sobre ele e que relembre diariamente a importância da sua existência.

A pandemia mostrou como o senso de coletivo é importante para a sobrevivência da humanidade. Então eu lhe pergunto, quais talentos você tem guardado aí dentro que podem colaborar com sua família, amigos, empresa e a vida como um todo na Terra?

Propósito de vida. Ir além do apenas existir. Seja fazendo uma tabela importante para os negócios da sua empresa, ou trabalhando em campos de refugiados na África, todo o trabalho tem seu valor.

Se desafie constantemente a ser melhor. Durante a jornada, a cada avanço, você perceberá o seu valor, ganhará confiança e a consciência de que sim, é possível ir além. De tanto ir, lhe garanto, um dia chegará ao seu objetivo.

Você merece e o mundo precisa de pessoas realizadas. Confie, tome uma atitude e boa jornada!