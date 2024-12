Os 7 hábitos que fazem qualquer profissional perder promoções – veja se comete algum deles

No mundo corporativo, o crescimento na carreira é como um jogo de xadrez: cada movimento conta. E, enquanto muitos profissionais se concentram em adquirir novas habilidades (que também é fundamental), poucos percebem que alguns hábitos podem estar silenciosamente minando suas chances de promoção.

De olho nisso, a EXAME elencou sete comportamentos que mais prejudicam o avanço profissional e como evitá-los. Confira a seguir.

1. Ignorar as finanças corporativas

Por mais que não seja uma área de atuação direta, entender os números da empresa é essencial. Profissionais que desconhecem conceitos básicos de finças – como margem de lucro, ROI ou fluxo de caixa – demonstram falta de visão estratégica. E líderes precisam tomar decisões baseadas em dados financeiros.

Como corrigir: invista em cursos rápidos ou pré-MBAs voltados para finças corporativas. Esses conhecimentos podem ser o diferencial em sua próxima avaliação de desempenho.

2. Falta de comunicação efetiva

Se você acha que é só mais uma peça da engrenagem, está cometendo um erro grave. A incapacidade de apresentar ideias de forma clara e de alinhar metas com sua equipe afeta sua imagem como profissional de confiança e líder em potencial.

Como corrigir: pratique apresentações, estude técnicas de storytelling e busque feedback sobre sua forma de comunicar.

3. Subestimar a importância do networking

Ninguém cresce sozinho. Um networking fraco ou inexistente pode limitar suas oportunidades, enquanto relações profissionais fortes abrem portas para novos projetos e responsabilidades.

Como corrigir: participe de eventos, conecte-se com colegas em outras áreas e não subestime o poder de plataformas como o LinkedIn.

4. Focar apenas no operacional

Ser excelente no que faz é importante, mas estar preso apenas ao operacional mostra falta de ambição e limitação de visão. Profissionais promovidos são aqueles que conseguem enxergar o quadro geral.

Como corrigir: demonstre interesse em projetos estratégicos e procure entender os objetivos de longo prazo da empresa.

5. Resistir à inovação

Em um mundo movido por tecnologia e mudanças constantes, profissionais que rejeitam novas ferramentas e abordagens acabam ficando para trás.

Como corrigir: mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado e busque capacitações em áreas de inovação.

6. Desorganização e falta de prioridades

Deixar tarefas importantes para depois ou não gerenciar bem seu tempo é um dos maiores erros que comprometem o desempenho e a confiabilidade.

Como corrigir: use ferramentas de produtividade e estabeleça prioridades claras para suas atividades diárias.

7. Negligenciar o desenvolvimento pessoal

Empresas buscam profissionais em constante evolução. Aqueles que não investem em si mesmos – seja através de cursos, mentoria ou leitura – acabam estagnando.

Como corrigir: estude continuamente, especialmente em áreas que podem alavancar sua carreira, como gestão, tecnologia e, claro, finças corporativas.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.