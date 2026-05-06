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Os 3 tipos de profissionais que nenhuma empresa quer contratar; veja se você é um deles

Entenda quais perfis profissionais são evitados no mercado atual e o que fazer para evitar comprometer sua carreira - spoiler: o segredo pode estar na inteligência artificial

(Pattanaphong Khuankaew / EyeEm/Getty Images)

(Pattanaphong Khuankaew / EyeEm/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12h00.

O mercado de trabalho não perdoa: quem não acompanha, fica para trás. Algumas características, que talvez pudessem passar despercebidas há alguns anos, hoje são imperdoáveis. Afinal, com o avanço da tecnologia, o impacto da inteligência artificial e a necessidade de atualização constante nasceu um novo padrão de profissionais. E são eles que as empresas estão buscando.

Mas será que você se encaixa no perfil de alguém indispensável ou faz parte do grupo que as empresas evitam? Descubra agora os tipos de profissionais que podem estar comprometendo suas carreiras – e o que fazer para sair da lista.

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Esses são os 3 profissionais que as empresas evitam

O especialista do passado

Profissionais que têm uma ampla experiência, mas em práticas ou tecnologias que já ficaram obsoletas. Eles resistem a atualizar suas habilidades, mesmo em áreas essenciais, como ferramentas de automação ou IA generativa.

O antitecnologia

Rejeitar o uso de tecnologia ou insistir em métodos manuais não é mais aceitável. Empresas buscam colaboradores que vejam na tecnologia uma aliada, especialmente com a ascensão de plataformas como ChatGPT e ferramentas de data analytics.

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O resistente à IA

Pessoas que ignoram ou temem a inteligência artificial são vistas como um empecilho. Hoje, é esperado que todos, independentemente da área, entendam pelo menos o básico sobre como a IA pode otimizar processos e impulsionar resultados.

O que as empresas procuram?

O profissional ideal para o mercado atual é aquele que une habilidades técnicas atualizadas com a flexibilidade para aprender continuamente. Ele entende o impacto da IA, está antenado às tendências, e, acima de tudo, investe em seu próprio crescimento.

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor.

Durante o treinamento, os alunos irão:

  • Conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado.
  • Descobrir os bastidores de casos de sucesso.
  • Traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

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