Oportunidades de estágio: conheça oito empresas com vagas abertas e salários de até R$ 2,9 mil

O mês de junho inicia aquecido para jovens estudantes com graduação prevista em 2023. Para esse jovens que estão em busca do primeiro estágio, é fundamental ficar atento a todos os processos seletivos em andamento.

Leia também:

Entre os programas de estágio recém lançados estão os das empresas Livelo, Corteva e BIC. Além disso, grandes multinacionais como Vale e Sanofi também estão com oportunidades abertas. Confira:

Livelo

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, está em busca de 10 jovens talentos para fazer parte do Programa de Estágio Livelo 2022 nas áreas de Controladoria, Marketing, Operações, Planejamento Comercial, Produtos, RH, Relacionamento Comercial e Tecnologia da Informação.

Além de uma trilha de desenvolvimento, a empresa oferece vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte, estacionamento, ajuda de custos para home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, sessões de terapia, entre outras iniciativas voltadas para qualidade de vida.

Para se inscrever no programa, é importante ter disponibilidade para estagiar em Barueri/Alphaville/SP e ter graduação prevista para dez/2023 e jul/2024 nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Economia, Marketing, Engenharias, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

Bolsa-auxílio: de R$ 1.800,00 até R$ 2.100,00

Prazo de inscrição: 19/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

Bic

O Programa de Estágio BIC 2022 contempla uma jornada que inclui plano de objetivos anual, acompanhamentos e feedbacks frequentes, treinamentos diversos, desenvolvimento de um projeto a cada um ano de estágio e mentoria de carreira.

Para fazer parte dessa jornada, os candidatos devem ter disponibilidade para 2 anos de estágio e estar cursando Administração, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e afins; ter inglês intermediário, Pacote Office e poder atuar em Barueri/Alphaville-SP.

Os 9 estudantes irão receber vale-refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, day-off de aniversário, Gympass, cartão mobilidade e o modelo de trabalho é híbrido, com dois dias de atuação no escritório por semana.

Bolsa-auxílio: R$ 2.000,00

Prazo de inscrição: 30/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

John Deere

A John Deere, multinacional de máquinas agrícolas, está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio Agro 2022, com 9 vagas abertas.

Para concorrer, o estudante deve ter disponibilidade para atuar em Campinas ou Indaiatuba/SP e ter previsão de conclusão da graduação entre junho e dezembro de 23 em Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Agronômica. Além disso, ter conhecimento em Inglês (Intermediário), Espanhol (Intermediário), Power BI e Excel são um diferencial.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários irão receber vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, descontos nos produtos da empresa, ônibus fretado e recesso remunerado.

Bolsa-auxílio: R$2,260.00

Prazo de inscrição: 21/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

Gênica

A Gênica, uma das maiores indústrias de bioinsumos, está com vagas abertas para quem está buscando aprendizado e desenvolvimento de carreira. A empresa busca 7 estudantes que tenham previsão de conclusão de curso em dezembro de 2022 nos cursos de Agronomia e Engenharia Agronômica, tenham CNH (categoria B) e possam trabalhar durante 8h diárias em Balsas - MA, Goiatuba - GO, Maringá - PR, Primavera do Leste - MT, Ribeirão Preto - SP, Sorriso - MT ou Unaí - MG.

Como benefícios, a empresa oferece cartão de benefícios, carro da empresa, reembolso de combustível e Programa de Desenvolvimento Comportamental e Técnico.

Bolsa-auxílio: R$2.000,00

Prazo de inscrição: 20/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

Softys

A Softys, líder em vendas de papéis para higiene pessoal no Brasil, está buscando 11 estudantes que abracem responsabilidades e gostem de se desafiar e tenham mente aberta para aprender. Para participar do Programa de Estágio Softys 2022, basta estar cursando a partir do segundo ano em Humanas ou Exatas, ter Pacote Office intermediário e disponibilidade para atuar 30h semanais em São Paulo (SP) ou Caieiras (SP).

Durante o estágio, o estudante conhecerá colegas de diferentes áreas da Softys, descobrirá estratégias, tecnologias e maneiras de atuar. Tudo isso para estimular desenvolvimento, capacitação técnica e autoconhecimento. Além disso, a empresa oferece auxílio-transporte, assistência médica, férias, 13ª bolsa-auxílio, sistema híbrido, descontos na compra de produtos Softys, refeição e vale-alimentação, Meu Dia (dispensa no dia do seu aniversário para comemorar com a sua família e amigos) e Dias Pessoais (um dia livre no primeiro e outro no segundo semestre sem descontos).

A Softys é uma empregadora de oportunidades iguais para todos e contrata profissionais qualificados independentemente de gênero, raça, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade, deficiência, estado civil, status socioeconômico etc. Está aberta a estudantes de qualquer faculdade ou universidade brasileira que tenham disponibilidade para trabalhar de forma híbrida. Não é necessário que tenham experiência profissional ou conhecimento em idiomas para se inscrever.

Bolsa-auxílio: R$1.624,00

Prazo de inscrição: 12/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

Corteva

O Programa de Estágio Corteva Agriscience 2022 - Semeando Diversidade, está em busca de 62 estudantes que pensam diferente, agem com ousadia e valorizam um ambiente diverso e inclusivo. Os estagiários deverão ter disponibilidade para atuar em Alphaville/SP, Coxilha/RS, Dourados/MS, Formosa/GO, Franco da Rocha/SP, Goiânia/GO, Indianópolis/MG, Itumbiara/GO, Mogi Mirim/SP, Planaltina/DF, Ponta Grossa/PR, Santa Cruz do Sul/RS, Santa Rosa/RS, Sorriso/MT ou Toledo/PR.

A empresa do segmento agrícola, oferece uma série de benefícios, como Transporte, Refeição, Auxílio internet, GymPass, Programa Próspera (Bem-estar pessoal e profissional), Programa Apoio (Assistência psicológica, orientação jurídica e financeira), Plano médico, Plano odontológico, Benefício farmácia, Curso de inglês, Academia de Desenvolvimento, Treinamentos virtuais, Seguro de vida e Assistência funeral.

Bolsa-auxílio: R$ 2.200,00 a R$ 2.920,00

Prazo de inscrição: até 09/06

Inscrição: pelo site oficial de contratação

Vale

A Vale está com mais de 700 vagas abertas para o seu Programa de Estágio de 2022. A mineradora busca estudantes universitários para atuar nas operações da companhia em cinco estados diferentes: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Para se candidatar, o estudante deve estar cursando o ensino superior e possuir previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os candidatos às vagas em formato presencial ou de acesso frequente à Vale só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem.

O Programa de Estágio 2022 vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro.

Bolsa-auxílio: De R$ 1.375,14

Prazo de inscrição: até 28 de junho

Inscrição: pelo site oficial de contratação da Vale

Sanofi

A Sanofi, multinacional francesa da indústria farmacêutica, anuncia seu primeiro Programa de Estágio 100% afirmativo para pessoas pretas e pardas. Com o lema #Vemcomseubrilho, o programa pretende aumentar a diversidade entre seus funcionários.

Estudantes de qualquer curso de Bacharelado ou Tecnólogo podem se inscrever no processo seletivo. A Sanofi exige disponibilidade para estagiar presencialmente nas cidades de Campinas (SP), Guarulhos (SP), São Paulo ou Suzano (SP).

O salário base oferecido é de R$ 2 mil. Estudantes de Farmácia recebem R$ 2.667. Entre os benefícios, estão Vale Transporte, Vale Refeição ou Refeitório na Fábrica, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Desconto em Remédios (Funcional Card), Seguro de Vida, Gympass e Cursos de Idiomas gratuitos e Programa relacionado às 5 saúdes (física, mental, emocional, social e financeira).

Salário: R$ 2,6 mil

Prazo de inscrição: até 20/06

Inscrições: pelo site

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.