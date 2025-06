Open Finance: como o sistema que você não vê está criando novas carreiras no mercado financeiro

Você pode não trabalhar com tecnologia. Mas, se estiver de olho nas melhores oportunidades do mercado financeiro, precisa entender uma revolução silenciosa que já movimenta bilhões: o Open Finance.

O nome pode parecer técnico, mas o impacto é direto: o Open Finance está redesenhando a forma como bancos, fintechs e clientes se relacionam — e, no caminho, abrindo espaço para novas carreiras, funções híbridas e perfis com foco em dados, inovação e experiência do usuário.

“O Open Finance é meio, ele não é produto. Então, no fim das contas, o Open Finance é aquilo que viabiliza a gente a ter produtos e serviços melhores, mais baratos, mais conectados com a nossa realidade”, explica Adriana Selva, Group Product Manager na Neon.

O cliente no centro — e com poder

Com o Open Finance, os dados deixaram de ser propriedade das instituições financeiras e passaram a pertencer ao próprio cliente.

Isso significa que uma pessoa pode autorizar uma corretora, por exemplo, a acessar seus investimentos em diferentes bancos e oferecer uma solução mais personalizada.

“Pro assessor de investimentos, aquele assessor que não mostrar o Open Finance pro cliente, de certa forma vai perder o cliente. Porque o cliente quer, no final das contas, que você cuide de tudo dele”, afirma Matheus Batina Santos, Product Manager no Itaú.

O impacto vai além da personalização.

"Antigamente os dados ficavam com os bancos ou corretoras, agora os dados ficam com o cliente. O banco e a corretora é que precisam ir atrás do cliente" Marcelo Guimarães, sócio e líder de investimentos na EQI

Na prática, isso significa mais competitividade e mais conveniência. Já é possível, por exemplo, configurar transferências automáticas entre bancos para aplicar em um CDB — ou solicitar a portabilidade de crédito com um clique, buscando uma taxa menor via aplicativo.

Oportunidades para quem está começando

O Brasil é hoje uma referência global em Open Finance, com mais de 51 milhões de consentimentos ativos. E esse movimento criou uma demanda urgente por novos talentos.

“Ainda são poucas pessoas que trabalham com isso. Então, quem tiver vontade, o momento é agora”, diz Adriana.

As áreas mais promissoras vão além do setor financeiro tradicional: há espaço em produto, UX, dados, segurança da informação, marketing digital e regulação.

“Enxergando o todo, eu consigo oferecer a melhor solução para aquele cliente de maneira geral”, afirma Matheus. Para isso, é preciso ir além do óbvio: “É como achar petróleo. Se você não souber processar, não vira gasolina. Só gasta dinheiro”, completa Adriana.

Entre os perfis mais procurados, estão:

Profissionais com visão analítica e domínio de dados

Designers e especialistas em UX/UI que pensem em jornadas fluídas

Gestores de produto com conhecimento regulatório

Assessores e consultores financeiros com postura transparente e proativa

"Open Finance traz uma possibilidade na mão de todos os usuários, de todos os clientes, o que que eles querem fazer" Matheus Batina Santos, Product Manager no Itaú

E se fosse opcional?

Mesmo quando ainda era opcional, fintechs e bancos menores correram para adotar o sistema.

“Se você não entrar e não entender, vai ficar para trás. Mas se fosse uma escolha, ainda assim valeria a pena”, disse um dos palestrantes no evento realizado pelo Na Prática.

No fim das contas, o Open Finance transforma o jogo: quem souber usar os dados com inteligência, ética e foco no cliente não só ganha eficiência — ganha relevância de mercado.

Para quem está começando agora, o conselho dos especialistas é direto:

Estude a regulação (como LGPD e resoluções do Banco Central)

Aprofunde-se em dados e tecnologia (com cursos gratuitos e cases)

Acompanhe o mercado em eventos, painéis e comunidades

Desenvolva soft skills como curiosidade, ética e colaboração

“A informação chega a galope. O que você pensa que pode dar errado tem muito mais chance de dar certo no final do dia. Mete as caras.” — Matheus Batina Santos

