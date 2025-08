'Onde houver uma cultura forte e saudável, haverá bom resultado', diz Rogério Chér

"Onde houver uma cultura forte e saudável, haverá bom resultado. Cultura forte é uma cultura definida e conhecida por todos. Cultura saudável é aquela que inspira”, diz Rogério Chér, especialista em cultura e engajamento de empresas, durante o “Clube CHRO”, evento realizado pela EXAME para C-Levels de RH.

O Clube CHRO acontece em São Paulo desde julho de 2023 e reúne profissionais de destaque para discutir tendências e práticas no ambiente corporativo. Neste mês, o encontro foi realizado no restaurante Cantaloup, em São Paulo, e contou Camila Securato, mediadora da conversa, e com Chér, especialista com mais de 30 anos de RH, como palestrante para trazer ideias e provocações para profissionais que lidam com os desafios de contratações, desligamentos e promoções todos os dias.

Neste ano, o clube CHRO de São Paulo conta com patrocínio da Alelo. Veja alguns temas que foram discutidos no encontro e as empresas que participaram.

A cultura: último diferencial competitivo

No cenário corporativo atual, a cultura organizacional tem se consolidado como um dos últimos diferenciais competitivos que não podem ser replicados. Para Chér, é a cultura que verdadeiramente distingue as empresas no mercado.

“Enquanto outros aspectos, como tecnologia e processos, podem ser facilmente copiados, a cultura é única e intrinsecamente ligada à identidade de cada organização”, afirma.

No entanto, ele destaca que a cultura não deve ser um conceito aspiracional distante da realidade organizacional. “Para ser eficaz, ela precisa ser prática, conectada à estratégia da empresa e constantemente reforçada pela liderança. Quando a cultura gera incoerência, ela desengaja”, diz Chér.

Os 4 Ds da cultura

Para uma empresa ter uma cultura forte e saudável, Chér apresenta um modelo baseado em 4 etapas:

Diagnosticar : Antes de implementar qualquer mudança cultural, é fundamental realizar um diagnóstico preciso da situação atual. Entender onde a cultura está e onde precisa chegar é o primeiro passo.

: Antes de implementar qualquer mudança cultural, é fundamental realizar um diagnóstico preciso da situação atual. Entender onde a cultura está e onde precisa chegar é o primeiro passo. Definir : Após o diagnóstico, é hora de definir os valores e práticas que a empresa quer adotar. Aqui, a cultura deve ser desenhada de forma clara e objetiva, com textos e práticas que reflitam as necessidades reais da organização.

: Após o diagnóstico, é hora de definir os valores e práticas que a empresa quer adotar. Aqui, a cultura deve ser desenhada de forma clara e objetiva, com textos e práticas que reflitam as necessidades reais da organização. Demonstrar : A cultura não pode ser apenas uma promessa ou uma série de textos aspiracionais. Ela precisa ser demonstrada no dia a dia. A liderança deve ser a primeira a dar o exemplo, incorporando os valores e comportamentos desejados. Organizações que implementam práticas coerentes e reforçam os comportamentos esperados conseguem engajar seus colaboradores de maneira mais eficaz.

: A cultura não pode ser apenas uma promessa ou uma série de textos aspiracionais. Ela precisa ser demonstrada no dia a dia. A liderança deve ser a primeira a dar o exemplo, incorporando os valores e comportamentos desejados. Organizações que implementam práticas coerentes e reforçam os comportamentos esperados conseguem engajar seus colaboradores de maneira mais eficaz. Declarar: Por fim, a cultura precisa ser declarada de maneira explícita para todos os colaboradores, criando uma comunicação clara e aberta sobre os valores e expectativas da empresa.

O desafio de conciliar cultura e resultados

Empresas que não tratam a cultura como uma prioridade estratégica estão fadadas a falhar em termos de engajamento e retenção de talentos, diz Chér.

“As empresas que tratam a cultura como uma prática reativa, ou apenas como uma resposta a crises, têm um turnover 7 vezes maior do que aquelas que a gerenciam de maneira proativa”, afirma.

Chér também destaca que, além de fortalecer o engajamento interno, uma cultura bem definida pode impulsionar a inovação. Empresas que têm uma cultura de disrupção e inovação, como a Embraer X, por exemplo, se destacam pela capacidade de criar novos produtos e serviços que atendem a um mercado em constante mudança.

"As empresas que governam ativamente a cultura têm ações na bolsa crescendo acima da média de sua indústria por 50 anos”, diz Chér.

Em um momento em que as empresas estão pressionadas a entregar resultados financeiros, Chér acredita que uma cultura bem estruturada pode ser um grande aliado para alcançar altos índices de desempenho.

“O engajamento que nasce de uma cultura eficaz gera resultados consistentes e sustentáveis. A cultura precisa ser parte da estratégia, não apenas uma filosofia desconectada da realidade da empresa”, diz Chér.

O evento contou com a presença de nomes de peso no cenário corporativo brasileiro, com representantes de empresas como:

Alelo

Alice

Copastur

Embraer

Esporte Clube Bahia

Extreme Group

Grupo Pereira

Grupo Petrópolis

Livelo

MGI

Oitchau

Wickbold

