Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Olimpíada Internacional de Economia: Brasil conquista Top 1 Global em Economia e Finanças

Reconhecimento aconteceu em Azerbaijão e reforça o papel do país na educação econômica

O Brasil não apenas brilhou no pódio, mas também em termos de inclusão e diversidade: boa parte da equipe foi composta por mulheres e 45% dos estudantes são oriundos de escolas públicas. (OBECON/Divulgação)

O Brasil não apenas brilhou no pódio, mas também em termos de inclusão e diversidade: boa parte da equipe foi composta por mulheres e 45% dos estudantes são oriundos de escolas públicas. (OBECON/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14h00.

Tudo sobreCarreira internacional
Saiba mais

O Brasil alcançou um feito histórico ao conquistar o 1º lugar global na Olimpíada Internacional de Economia (IEO) em 2025, realizada no Azerbaijão. A delegação brasileira se destacou ao levar para casa dois prêmios de melhor desempenho nas áreas de Economia e Finanças, além de conquistar duas medalhas de prata e duas de bronze.

Este resultado posiciona o Brasil como a nação mais premiada da competição, que contou com a participação de 54 países.

A equipe brasileira foi formada por cinco estudantes excepcionais, selecionados por meio da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON). São eles:

  • Antonio Gama Lima,
  • Fernando Giron Paranhos de Ávila,
  • Lucas Monteiro Rivelli,
  • Maria Clara Ribeiro Teixeira de Souza e
  • Maria Luisa Pimenta Bastos Berbert.

A equipe foi orientada pelos líderes Nicolas Goulart, Raphael Zimmermann e Leonardo Zanetti Souza.

A diversidade do Brasil no pódio global

O Brasil não apenas brilhou no pódio, mas também em termos de inclusão e diversidade: boa parte da equipe foi composta por mulheres, e 45% dos estudantes são oriundos de escolas públicas.

“Este resultado consolida a força do Brasil no cenário internacional e demonstra que a excelência acadêmica e a quebra de paradigmas caminham juntas. Ele também evidencia o talento e o potencial que temos para fazer as coisas acontecerem no nosso país, sendo um marco importante para inspirar a próxima geração de talentos,” afirma Raphael Zimmermann, presidente da OBECON.

Impacto e Projeções Futuras

Com esta conquista, o Brasil não apenas se destaca como líder na Olimpíada Internacional de Economia, mas também fortalece sua posição nas discussões acadêmicas e profissionais no campo da economia e finanças.

A OBECON conta com o apoio de grandes instituições como BTG Pactual, B3, Verde Asset Management e Bain & Company.

Acompanhe tudo sobre:Carreira internacionalAzerbaijãoEconomiaBTG Pactual

Mais de Carreira

IA do Google que ajuda na ciência? Conheça o DeepPolisher, uma nova ferramenta de aprendizado

O erro de perseguir viralização: como as marcas mais estratégicas estão indo contra isso

Sua marca está caindo nessas 5 armadilhas de conteúdo “da moda”?

Como usar a técnica Feynman para estudar melhor e aprender matérias difíceis

Mais na Exame

Carreira

IA do Google que ajuda na ciência? Conheça o DeepPolisher, uma nova ferramenta de aprendizado

EXAME Agro

A bilionária revolução do bem-estar animal beneficia a todos, da granja à mesa

Mercados

Petrobras (PETR4) tomba na bolsa após dividendo abaixo do esperado e retorno ao gás de cozinha

Brasil

Gestão Zema tem avaliação positiva de 46% e negativa de 23,9%, diz pesquisa Futura