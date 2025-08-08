Olimpíada Internacional de Economia: Brasil conquista Top 1 Global em Economia e Finanças

O Brasil alcançou um feito histórico ao conquistar o 1º lugar global na Olimpíada Internacional de Economia (IEO) em 2025, realizada no Azerbaijão. A delegação brasileira se destacou ao levar para casa dois prêmios de melhor desempenho nas áreas de Economia e Finanças, além de conquistar duas medalhas de prata e duas de bronze.

Este resultado posiciona o Brasil como a nação mais premiada da competição, que contou com a participação de 54 países.

A equipe brasileira foi formada por cinco estudantes excepcionais, selecionados por meio da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON). São eles:

Antonio Gama Lima ,

, Fernando Giron Paranhos de Ávila ,

, Lucas Monteiro Rivelli ,

, Maria Clara Ribeiro Teixeira de Souza e

e Maria Luisa Pimenta Bastos Berbert.

A equipe foi orientada pelos líderes Nicolas Goulart, Raphael Zimmermann e Leonardo Zanetti Souza.

A diversidade do Brasil no pódio global

O Brasil não apenas brilhou no pódio, mas também em termos de inclusão e diversidade: boa parte da equipe foi composta por mulheres, e 45% dos estudantes são oriundos de escolas públicas.

“Este resultado consolida a força do Brasil no cenário internacional e demonstra que a excelência acadêmica e a quebra de paradigmas caminham juntas. Ele também evidencia o talento e o potencial que temos para fazer as coisas acontecerem no nosso país, sendo um marco importante para inspirar a próxima geração de talentos,” afirma Raphael Zimmermann, presidente da OBECON.

Impacto e Projeções Futuras

Com esta conquista, o Brasil não apenas se destaca como líder na Olimpíada Internacional de Economia, mas também fortalece sua posição nas discussões acadêmicas e profissionais no campo da economia e finanças.

A OBECON conta com o apoio de grandes instituições como BTG Pactual, B3, Verde Asset Management e Bain & Company.