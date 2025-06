Olimpíada Brasileira de Economia seleciona equipe para pentacampeonato no Azerbaijão

A equipe que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Economia (International Economics Olympiad – IEO) no Azerbaijão está definida. Antonio Gama Lima, Fernando Giron Paranhos de Ávila, Lucas Monteiro Rivelli, Maria Clara Ribeiro Teixeira de Souza e Maria Luisa Pimenta Bastos Berbert foram escolhidos após a final da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON), realizada em junho no BTG Pactual. O Brasil busca o pentacampeonato no evento internacional.

A edição deste ano foi marcada por um importante avanço em termos de participação feminina e inclusão. Pela primeira vez, o número de mulheres inscritas superou o de homens na competição, com 52% de participação feminina. Além disso, 45% dos participantes eram oriundos de escolas públicas, destacando o compromisso com a diversidade e a democratização das oportunidades.

“Cada edição da OBECON representa um avanço na construção de um Brasil mais justo, inclusivo e competitivo. Os progressos em diversidade e o expressivo aumento da participação feminina demonstram que estamos no caminho certo para ampliar e democratizar o acesso ao conhecimento e às oportunidades de alto desempenho”, afirma Raphael Zimmermann, presidente da OBECON.

A OBECON 2025 contou com mais de 31 mil inscritos, o dobro em relação ao ano anterior. A competição, que culminou na escolha dos cinco representantes do Brasil para a IEO, teve a etapa final realizada nas sedes de grandes empresas, como BTG Pactual, B3, Verde Asset, Bain & Company e Inteli. A prova final desafiou os estudantes a estimarem os impactos das BETs em diferentes setores da economia e, com base nisso, desenvolverem recomendações estratégicas para empresas e associações de classe.

Experiência de networking

Além do conteúdo técnico, a OBECON proporcionou uma rica experiência de networking. Os finalistas participaram de painéis e encontros com líderes do mercado financeiro, como Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, e Marcelo Flora, sócio responsável pelas plataformas digitais do banco. A programação também incluiu visitas técnicas a instituições parceiras.

Um dos momentos de destaque foi o prêmio "Menina Olímpica", concedido a Maria Clara Ribeiro Teixeira de Souza, reconhecendo sua performance excepcional entre as participantes femininas. Outro destaque foi um estudante da rede municipal de São Paulo, premiado como melhor aluno de escola pública e ganhador de uma bolsa integral em um colégio de referência da cidade.

Com esses resultados, a OBECON de 2025 não apenas destaca os talentos brasileiros, mas também reafirma seu papel como uma plataforma de inclusão e formação para o futuro das áreas de economia, finanças e negócios.