OdontoCompany, a rede que disparou na pandemia, abre 1.200 vagas

A rede de clínicas odontológicas OdontoCompany, que cresceu 60% durante a pandemia no Brasil, está com 1.200 vagas abertas no mês de março em todas as regiões do país.

As oportunidades são para os cargos de dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético. As vagas são para todas as regiões do país e os salários variam de 1.400 a 15 mil reais.

As posições ofertadas são para Minas Gerais, São Paulo, Rio Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Pará.

Com mais de 1000 operações em funcionamento e uma média de abertura de 40 unidades ao mês, a rede estima gerar mais 5.250 novos postos de trabalho em 2021. Atualmente a empresa conta com um time de mais de 32 mil colaboradores diretos.

No ranking das maiores franquias de 2020, a companhia passou da 25ª para a 17ª posição. Eram 634 franquias no final de 2019, agora são 1.045 — e a meta é fechar o ano com mais 440 unidades abertas.

Criada há 30 anos e funcionando como franquia pela última década, a OdontoCompany tem um modelo de negócio que a torna muito resistente em tempos de crise. A empresa criou formas de baratear os custos da odontologia, permitindo que pessoas da classe C tivessem acesso a aparelhos ortodônticos e implantes, por exemplo.

Inscrições: os interessados devem se candidatar neste link.