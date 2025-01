O treinamento de R$ 37 que te levará aos bastidores dessa profissão em alta, que paga até R$ 96 mil

Segundo uma pesquisa da Deloitte, líderes financeiros são os mais propensos a assumir o topo da hierarquia empresarial.

E não é por acaso: em um cenário econômico e mercadológico complexo, dominar as finanças corporativas virou pré-requisito para crescer na carreira e se destacar entre os gestores.

Para quem deseja trilhar esse caminho, a EXAME se uniu à Saint Paul — uma das melhores escolas de negócios do mundo — para criar o Pré-MBA em Finanças Corporativas. O treinamento revelará os bastidores dessa profissão em alta, bem como o passo a passo para você se especializar e potencializar o currículo.

Por que há tanta demanda por profissionais que entendem de finanças corporativas

A escassez de profissionais qualificados é um dos principais motivos para o crescimento da demanda. Isso porque nem sempre as empresas encontram candidatos que combinem visão estratégica e domínio técnico avançado para assumir papéis de liderança em finanças.

Isso faz surgir oportunidades com salários e benefícios competitivos — em alguns casos, ultrapassando valores muito acima da média de mercado. De acordo com a Robert Half, as remunerações podem chegar a R$ 96 mil.

Em um cenário de chances de expansão, por exemplo, as empresas têm buscado líderes que sejam capazes de analisar indicadores financeiros, projetar cenários e propor estratégias que garantam a sustentabilidade do negócio.

É nesse ponto que entra a importância de quem domina finanças corporativas: ler balanços, controlar fluxos de caixa e interpretar dados é apenas o começo. O verdadeiro diferencial está em usar esse conhecimento para tomar decisões assertivas e orientar investimentos que gerem valor de longo prazo.

Esse olhar ‘integrado’ faz do gestor financeiro um estrategista que pode conduzir a empresa ao próximo nível de crescimento.

Quer acompanhar essa tendência e se destacar no mercado?

O que você vai aprender no Pré-MBA em Finanças Corporativas

A EXAME e Saint Paul preparam quatro aulas com foco prático e dinâmico, com transmissão 100% online. O último encontro, realizado ao vivo, é conduzido por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA e CFO de uma das maiores empresas do segmento agro do Brasil.

Confira a programação completa:

AULA 1 – A BÚSSOLA DA PROSPERIDADE DOS NEGÓCIOS

Entenda por que as finanças corporativas são a espinha dorsal das empresas de sucesso;

Conheça cases reais de organizações que mudaram o rumo por meio de estratégias financeiras bem executadas.

Ferramentas e termos financeiros essenciais para quem deseja falar a linguagem dos CFOs.

AULA 2 – OS SUPER PODERES DAS FINANÇAS

A virada de empresas gigantes que saíram de cenários críticos para valuations bilionários;

Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e DRE: como essas ferramentas funcionam na prática e podem transformar resultados;

As habilidades fundamentais para dominar a área financeira e assumir posições estratégicas.

AULA 3 – OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM FINANÇAS CORPORATIVAS

Histórias de empresários e executivos que chegaram ao topo graças ao background financeiro;

Principais áreas de atuação para quem quer se especializar: FP&A, M&A, análise de investimentos, valuation e mais;

Criando seu plano de carreira: como desenvolver as competências mais valorizadas pelas empresas.

AULA 4 – SUA JORNADA EM FINANÇAS CORPORATIVAS (AO VIVO)

Sessão de perguntas e respostas com o professor, trazendo insights das experiências em multinacionais, capital aberto e private equity;

Mentoria direta: tire dúvidas específicas e entenda como adaptar o conhecimento à sua realidade profissional;

Certificado EXAME + Saint Paul : turbine seu currículo e agregue valor ao seu LinkedIn.

Além disso, você terá contato com a vivência de quem já liderou projetos estratégicos em private equity, infraestrutura, startups e capital aberto, obtendo uma visão 360º das finanças corporativas.

Tudo isso por apenas R$ 37, um valor simbólico que contempla ainda 1 ano de acesso ao EXAME Pass, com reportagens exclusivas, trilhas de educação e clube de benefícios.

Se você está pronto para entrar nos bastidores das finanças corporativas e descobrir como líderes financeiros tomam decisões estratégicas

