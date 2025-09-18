O traço de Taylor Swift que explica seu império bilionário, segundo ex-estrategista de Harvard

Taylor Swift é muito mais do que uma estrela da música: ela se consolidou como uma estrategista empresarial capaz de transformar instabilidade em vantagem competitiva.

Segundo a ex-estrategista de Harvard, Sinéad O’Sullivan, a chave para esse sucesso está no conceito de antifragilidade — a capacidade de crescer justamente em cenários de crise.

O’Sullivan defende que essa habilidade, aplicada por Swift em sua trajetória, será cada vez mais essencial para líderes e empresas que desejam se manter relevantes no mercado global. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Antifragilidade: o diferencial competitivo do futuro

De acordo com O’Sullivan, enquanto muitos negócios lutam apenas para resistir às turbulências, a antifragilidade vai além: trata-se de sair fortalecido de cada crise.

Taylor Swift soube aplicar isso em momentos críticos, desde mudanças na indústria da música até disputas envolvendo seus catálogos, sempre transformando desafios em novas oportunidades de crescimento.

O impacto para líderes corporativos

A mesma lógica vale para executivos e gestores financeiros. Empresas que aprendem a lucrar em cenários de volatilidade — seja com inovação de produtos, revisão de modelos de receita ou reorganização de estruturas, não apenas sobrevivem mas também aceleram sua expansão.

Para O’Sullivan, o futuro dos negócios será definido por organizações que, como Swift, não temem a instabilidade, mas a utilizam como motor de evolução.

Desenvolva antifragilidade financeira

A capacidade de prosperar em meio à instabilidade não é um talento reservado apenas a estrelas como Taylor Swift. É uma competência que pode ser desenvolvida e aplicada por qualquer profissional que queira transformar a volatilidade em vantagem competitiva.

Para desenvolver essa mentalidade estratégica, é fundamental compreender como as finanças podem ser estruturadas não apenas para resistir a choques, mas para se beneficiar deles.

De olho nisso, EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de 3 horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Domine estratégias financeiras antifragéis que mantêm organizações relevantes no mercado global. Aprenda gestão que transforma instabilidade em crescimento sustentável no Pré-MBA de Finanças Corporativas da Exame Saint Paul