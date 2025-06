‘Antes de você ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com crescer a si mesmo’, disse executivo

Jack Welch, que comandou a General Electric entre 1981 e 2001, é um dos nomes mais emblemáticos da história corporativa moderna.

Sob seu comando, a GE adotou um modelo de gestão implacável baseado no princípio do "Fix, Sell or Close" (ou conserte, venda ou feche) voltado exclusivamente para unidades de negócio nas quais a companhia pudesse liderar o mercado.

Aquilo que não pudesse ser transformado em liderança era sumariamente descartado.

Mas foi com o controverso sistema de avaliação de desempenho interno, que Welch consolidou sua reputação.

A metodologia previa a premiação dos 20% com melhor performance e a demissão sistemática dos 10% com pior desempenho.

Uma nova cultura organizacional

Welch não apenas enxugou operações e aumentou a rentabilidade da GE — ele também reconfigurou a cultura interna.

Um dos pilares de sua filosofia era o chamado modelo “boundaryless” (sem fronteiras), uma estrutura que eliminava silos entre departamentos, encorajava o debate entre os níveis hierárquicos e promovia a aprendizagem contínua.

Além disso, implementou a metodologia Six Sigma com o objetivo de aprimorar a qualidade em todos os níveis da organização.

A GE, sob seu comando, adquiriu cerca de 600 empresas e tornou-se referência em excelência operacional.

Seu estilo de gestão, embora eficiente, era pautado por pressão intensa, meritocracia agressiva e um foco obsessivo em resultados.

Ainda assim, para Welch, o papel do líder ia além da performance imediata.

"Antes de você ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com crescer a si mesmo. Quando você se torna um líder, o sucesso tem tudo a ver com o crescimento dos outros" Jack Welch, ex-presidente da General Electric

