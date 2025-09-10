O sinal de alerta número 1 em uma entrevista de emprego, segundo esta empresária

Para Jaclyn Johnson, fundadora de uma plataforma de eventos e networking feminino, o maior sinal de alerta em uma entrevista de emprego não está no currículo nem nas respostas ensaiadas. Está na falta de preparo.

Aos 40 anos e à frente de um negócio que já movimentou US$ 22 milhões, Johnson aprendeu a identificar rapidamente quando um candidato não se deu ao trabalho de entender a empresa para a qual está se candidatando. “Se preparar antes de uma entrevista é muito importante”, afirmou para o CNBC Make It.

A empresária afirma que, para testar esse conhecimento, costuma fazer perguntas diretas, como:

O que você gosta no marketing que estamos fazendo?

O que você acha que poderíamos fazer melhor?

A resposta serve como termômetro da atenção, da curiosidade e da capacidade de análise crítica do profissional. “Fico sempre muito impressionada quando alguém tem um feedback real a oferecer sobre o negócio e a empresa”, diz ela. Por outro lado, “se eles não têm a mínima ideia sobre o seu negócio, acho que isso é um sinal de alerta”.

Gestão de talentos é uma competência estratégica

A forma como a fundadora conduz as entrevistas revela como a gestão de talentos é uma competência estratégica.

Saber identificar perfis alinhados à cultura da empresa e ao momento do negócio pode ser o fator decisivo para o sucesso de uma liderança. Profissionais que aspiram cargos de gestão ou desejam crescer na carreira precisam entender que, hoje, saber se comunicar, ter repertório e demonstrar preparo é tão relevante quanto qualquer competência técnica.

A experiência de Johnson mostra que contratar — e ser contratado — exige mais do que uma boa apresentação: requer curiosidade, atitude e autenticidade. Esses elementos, cada vez mais valorizados no mercado, ajudam a construir lideranças fortes, times coesos e empresas preparadas para inovar em qualquer cenário.

