O segredo por trás do food truck que saiu de US$ 4.470 para US$ 240 mil anuais

Antes de assumir o custo fixo de um restaurante tradicional, um grupo de sócios em Minneapolis optou por validar a demanda com uma estrutura móvel e investimento reduzido. Isaac Flomo, chef autodidata, começou a publicar nas redes sociais fotos de pratos típicos do sul dos Estados Unidos preparados em sua própria cozinha.

A demanda cresceu quando atletas do time de basquete Minnesota Timberwolves e do time de futebol americano Minnesota Vikings passaram a compartilhar imagens de receitas.

O modelo inicial era limitado, ele anunciava a disponibilidade dos pratos com horário definido e os clientes precisavam retirar antes que acabassem. As informações foram retiradas de Business Insider.

Validação antes da escala

JT Tarwei e Eddie Adegeye, amigos de infância de Flomo, identificaram potencial de expansão. Os três já conduziam outros negócios, que iam de consultoria em bem-estar e seguros a empresas de assistência residencial, concessionária e imóveis. A entrada no setor de alimentação foi discutida como movimento estratégico.

Em vez de investir em um restaurante físico, com alto custo fixo, optaram por testar a demanda com uma estrutura móvel.

Antes da aquisição, buscaram validação direta com contatos da vida noturna de Minneapolis, que relataram falta de opções acessíveis no período noturno. A decisão partiu de escuta ativa de mercado e leitura de demanda reprimida.

Após cogitarem utilizar um ônibus escolar, os três amigos encontraram um trailer que já funcionara como consultório odontológico móvel. O que parecia um atalho virou um investimento robusto, com problemas mecânicos que resultou em cerca de US$ 100 mil em gastos.

Execução disciplinada

A abertura inicial ocorreu perto de um bar no bairro North Loop, região com fluxo intenso de pedestres. A escolha do ponto refletiu a análise de tráfego e potencial de conversão e o lançamento funcionou como projeto piloto em escala controlada.

O resultado inicial quase esgotou os estoques, desde então, o food truck opera de março a novembro e alcança faturamento anual de US$ 240 mil. Com a estratégia de manter um cardápio menor, concentrado nos itens mais vendidos, indica foco em eficiência operacional e previsibilidade de margem.

