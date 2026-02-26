Carreira

O segredo por trás do food truck que saiu de US$ 4.470 para US$ 240 mil anuais

Após validar demanda na noite de Minneapolis, sócios trocaram restaurante físico por operação móvel

Eddie Adegeye, JT Tarwei, and Isaac Flomo inside their food truck Courtesy of Danny Wasabi

Victoria Rodrigues
26 de fevereiro de 2026

Antes de assumir o custo fixo de um restaurante tradicional, um grupo de sócios em Minneapolis optou por validar a demanda com uma estrutura móvel e investimento reduzido. Isaac Flomo, chef autodidata, começou a publicar nas redes sociais fotos de pratos típicos do sul dos Estados Unidos preparados em sua própria cozinha. 

A demanda cresceu quando atletas do time de basquete Minnesota Timberwolves e do  time de futebol americano Minnesota Vikings passaram a compartilhar imagens de receitas. 

O modelo inicial era limitado, ele anunciava a disponibilidade dos pratos com horário definido e os clientes precisavam retirar antes que acabassem. As informações foram retiradas de Business Insider.

Validação antes da escala

JT Tarwei e Eddie Adegeye, amigos de infância de Flomo, identificaram potencial de expansão. Os três já conduziam outros negócios, que iam de consultoria em bem-estar e seguros a empresas de assistência residencial, concessionária e imóveis. A entrada no setor de alimentação foi discutida como movimento estratégico.

Em vez de investir em um restaurante físico, com alto custo fixo, optaram por testar a demanda com uma estrutura móvel. 

Antes da aquisição, buscaram validação direta com contatos da vida noturna de Minneapolis, que relataram falta de opções acessíveis no período noturno. A decisão partiu de escuta ativa de mercado e leitura de demanda reprimida.

Após cogitarem utilizar um ônibus escolar, os três amigos encontraram um trailer que já funcionara como consultório odontológico móvel. O que parecia um atalho virou um investimento robusto, com problemas mecânicos que resultou em cerca de US$ 100 mil em gastos.

Execução disciplinada

A abertura inicial ocorreu perto de um bar no bairro North Loop, região com fluxo intenso de pedestres. A escolha do ponto refletiu a análise de tráfego e potencial de conversão e o lançamento funcionou como projeto piloto em escala controlada.

O resultado inicial quase esgotou os estoques, desde então, o food truck opera de março a novembro e alcança faturamento anual de US$ 240 mil. Com a estratégia de manter um cardápio menor, concentrado nos itens mais vendidos, indica foco em eficiência operacional e previsibilidade de margem

