Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O segredo por trás de grandes discursos, segundo o ex-redator de discursos de Obama, é essa regra

Dedicar mais tempo à preparação do que à fala em si é o que diferencia líderes comuns de grandes comunicadores

Terry Szuplat, ex-redator de discursos do Barack Obama (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Terry Szuplat, ex-redator de discursos do Barack Obama (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14h43.

Barack Obama é amplamente reconhecido como um dos maiores oradores de sua geração. No entanto, o que poucos sabem é que sua habilidade de comunicação foi construída a partir de fracassos. 

Aos 24 anos, ao apresentar uma proposta a um grupo de filantropos, Obama travou. “Eu fui péssimo”, reconheceu ele mais tarde. “Senti um pouco de nervosismo, gaguejei, fiquei travado e não fui particularmente coerente”, ele complementou.

O episódio é relatado por Terry Szuplat, ex-redator de discursos do ex-presidente dos EUA, em seu livro Say It Well. Hoje coach de oratória de CEOs e executivos, ele compartilha um ensinamento central aprendido ao lado de Obama: a regra 50/25/25. As informações foram retiradas de Inc.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

A fórmula 50/25/25: preparação, escrita e prática

Qualquer discurso, seja uma fala pública, uma apresentação corporativa ou uma proposta de venda para investidores, deve ser preparado com 50% do tempo dedicado à pesquisa, organização e estruturação, 25% à escrita e 25% à edição e prática.

Apesar de parecer óbvio à primeira vista, o ponto central da regra é o desequilíbrio proposital entre as etapas. “O melhor indicativo de que faremos uma boa apresentação não é o que fazemos no palco. É o trabalho que fazemos antes mesmo de escrever uma única palavra.”, destaca Szuplat.

Essa abordagem enfatiza a reflexão como parte essencial do processo. Saber o que se quer dizer, com clareza e convicção, é mais importante do que dominar técnicas de retórica ou recursos visuais.

Comunicação como ferramenta de liderança

A habilidade de se comunicar com clareza, segurança e propósito é uma das mais valorizadas entre líderes. A conexão entre comunicação e gestão é direta: um líder que não consegue transmitir bem sua visão dificilmente engaja equipes, conduz mudanças ou inspira confiança.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

Por isso, dominar a regra 50/25/25 não é apenas sobre melhorar apresentações, é sobre desenvolver a base da comunicação assertiva no trabalho. E essa competência pode ser decisiva na construção de uma trajetória de liderança.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaComunicação

Mais de Carreira

146 horas jogadas fora: quatro dicas para fazer reuniões sem reduzir a produtividade

Burnout 2.0: como repensar o ritmo de trabalho antes que o time caia na cultura do excesso

‘Brasil não está preparado para a NR-1’, diz especialista britânico

Fernanda Concon, ex-atriz mirim, defende o estudo em todas as áreas — até para influenciadores

Mais na Exame

Economia

Congresso aprova PL que torna permanentes mudanças no Imposto de Renda

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Colégio Palmares aposta em uma incubadora de negócios para aproximar alunos do mercado de trabalho

Um conteúdo Bússola

Gente & Gestão: conquistando felicidade corporativa — um ativo estratégico

Carreira

146 horas jogadas fora: quatro dicas para fazer reuniões sem reduzir a produtividade