O segredo por trás de grandes discursos, segundo o ex-redator de discursos de Obama, é essa regra

Barack Obama é amplamente reconhecido como um dos maiores oradores de sua geração. No entanto, o que poucos sabem é que sua habilidade de comunicação foi construída a partir de fracassos.

Aos 24 anos, ao apresentar uma proposta a um grupo de filantropos, Obama travou. “Eu fui péssimo”, reconheceu ele mais tarde. “Senti um pouco de nervosismo, gaguejei, fiquei travado e não fui particularmente coerente”, ele complementou.

O episódio é relatado por Terry Szuplat, ex-redator de discursos do ex-presidente dos EUA, em seu livro Say It Well. Hoje coach de oratória de CEOs e executivos, ele compartilha um ensinamento central aprendido ao lado de Obama: a regra 50/25/25. As informações foram retiradas de Inc.

A fórmula 50/25/25: preparação, escrita e prática

Qualquer discurso, seja uma fala pública, uma apresentação corporativa ou uma proposta de venda para investidores, deve ser preparado com 50% do tempo dedicado à pesquisa, organização e estruturação, 25% à escrita e 25% à edição e prática.

Apesar de parecer óbvio à primeira vista, o ponto central da regra é o desequilíbrio proposital entre as etapas. “O melhor indicativo de que faremos uma boa apresentação não é o que fazemos no palco. É o trabalho que fazemos antes mesmo de escrever uma única palavra.”, destaca Szuplat.

Essa abordagem enfatiza a reflexão como parte essencial do processo. Saber o que se quer dizer, com clareza e convicção, é mais importante do que dominar técnicas de retórica ou recursos visuais.

Comunicação como ferramenta de liderança

A habilidade de se comunicar com clareza, segurança e propósito é uma das mais valorizadas entre líderes. A conexão entre comunicação e gestão é direta: um líder que não consegue transmitir bem sua visão dificilmente engaja equipes, conduz mudanças ou inspira confiança.

Por isso, dominar a regra 50/25/25 não é apenas sobre melhorar apresentações, é sobre desenvolver a base da comunicação assertiva no trabalho. E essa competência pode ser decisiva na construção de uma trajetória de liderança.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

