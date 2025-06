O segredo número um para que você seja contratado; saiba como se preparar para esse momento

Ser contratado vai muito além de ter um currículo bem preenchido. A disputa por vagas, especialmente entre jovens em início de carreira, exige mais do que títulos ou experiências prévias.

Empresas estão em busca de pessoas que saibam onde querem chegar, que demonstrem capacidade de adaptação e que estejam genuinamente interessadas em crescer junto com a organização.

A forma como você se comunica, se posiciona e constrói sua trajetória profissional tem grande peso.

Mostrar que entende o setor em que deseja atuar, que conhece os valores da empresa e que sabe como pode contribuir de forma concreta com ela é, muitas vezes, mais eficaz do que listar cargos ou cursos no papel.

Empresas contratam soluções, não apenas diplomas.

Isso significa que, mesmo sem experiência formal, é possível se destacar ao demonstrar iniciativa, interesse em aprender e clareza sobre onde se quer chegar.

O que recrutadores valorizam em um candidato

Se os critérios variam conforme a vaga, há pontos em comum que recrutadores de diferentes áreas consideram decisivos:

Clareza de propósito: saber explicar por que você quer determinada vaga e o que espera dela

saber explicar por que você quer determinada vaga e o que espera dela Capacidade de aprendizado: ser alguém que aprende rápido e se adapta a novos contextos

Iniciativa: participar de projetos, cursos, voluntariados ou empreendimentos próprios

participar de projetos, cursos, voluntariados ou empreendimentos próprios Alinhamento com a cultura da empresa: compartilhar os mesmos valores organizacionais

Essas características revelam maturidade, foco e potencial de longo prazo — atributos valiosos em qualquer área.

A preparação começa antes da vaga aparecer

Mesmo fora de processos seletivos, há formas estratégicas de se preparar. Participar de eventos voltados ao desenvolvimento universitário, por exemplo, amplia a visão de mundo e o repertório profissional.

Simulações de entrevistas e feedbacks ajudam a identificar pontos fortes e lacunas na comunicação.

Cada uma dessas ações reforça sua imagem como alguém pronto para desafios reais — mais eficaz do que decorar respostas para entrevistas.

Conheça a Conferência de Gestão e Inovação

Para quem busca acelerar sua carreira com informação de qualidade e contato direto com grandes empresas, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne jovens universitários de todo o país e conecta participantes a líderes de mercado, promovendo debates sobre os desafios da nova economia, inovação em negócios e o futuro da gestão.

Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.