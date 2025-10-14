O segredo dos times de sucesso que a ciência levou 15 anos pra revelar

Você já parou para pensar no que realmente faz uma equipe funcionar? Não estamos falando apenas de um bom líder ou das estrelas do time.

Existe alguém que trabalha nos bastidores, fazendo tudo fluir melhor, multiplicando resultados sem aparecer. A ciência finalmente deu um nome para essas pessoas: jogadores de cola. As informações foram retiradas de Inc.

O que a pesquisa descobriu

Jon Levy, cientista comportamental, dedicou 15 anos conversando com mais de 100 executivos de empresas da Fortune 500, capitães olímpicos e astronautas.

Sua conclusão surpreendeu: os jogadores de cola são membros que multiplicam os resultados de todos os outros.

“Um jogador de cola é o membro da equipe que multiplica os resultados de todos os outros, ajudando a equipe a vencer”, disse Levy.

“Eles antecipam necessidades, tomam atitudes que ninguém pediu e ajudam os colegas de equipe a darem o seu melhor, muitas vezes sem buscar reconhecimento.”

Levy chama os jogadores de cola de "líderes silenciosos" com "inteligência emocional excepcionalmente alta". Eles raramente detêm os maiores títulos e preferem liderar na retaguarda, deixando as outros colegas brilharem enquanto "garantem que as vozes mais altas não abafem as ideias mais inteligentes".

Como identificar essas pessoas no seu time

Levy sugere perguntar aos membros da equipe: Quem te ajuda quando você precisa? Quem está sempre atento ao bem-estar do time? Quem cria espaço para que todos contribuam?

Jogadores de cola costumam fazer trabalho voluntário, falar sobre conquistas usando "nós" em vez de "eu" e compartilhar créditos espontaneamente.

Como valorizar quem faz a diferença

Inclua perguntas nas avaliações como "Quem ajudou você a ter sucesso?" e use as respostas para guiar reconhecimento e promoções.

Times esportivos de sucesso elogiam publicamente seus jogadores de cola e os recompensam financeiramente também.

E o melhor é que os jogadores de cola criam mais jogadores de cola. Quando as pessoas veem alguém se importando genuinamente com elas, sentem-se motivadas a fazer o mesmo. É a inteligência emocional multiplicando resultados.

Desenvolver essa habilidade é possível. Não é sobre ter o título mais importante, mas sim sobre fazer os outros melhores. E isso, segundo a ciência, é o verdadeiro segredo do sucesso coletivo.

