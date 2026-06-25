O segredo da ZAMP para atrair talentos em um setor de alta rotatividade

Diariamente milhões de brasileiros entram em um restaurante para pedir um hambúrguer grelhado no fogo, pegam um café personalizado com o próprio nome escrito no copo ou escolhem os ingredientes de um sanduíche montado na hora. Embora marcas como Burger King, Starbucks, Subway e Popeyes façam parte da rotina, pouco se fala sobre a empresa que coordena essa engrenagem de consumo: a ZAMP.

No mercado de foodservice, a consistência que envolve a agilidade no atendimento, a padronização dos produtos e a experiência do cliente, não acontece por acaso. A operação eficiente de milhares de pontos de venda depende de uma estratégia de atração, seleção e retenção de talentos, desenhada para sustentar o crescimento do grupo.

O ecossistema que movimenta o foodservice

Fundada em 2011 como BK Brasil, a companhia passou por uma transição de marca corporativa em 2022, adotando o nome ZAMP. Além de consolidar as redes Burger King e Popeyes, o grupo assumiu as operações brasileiras da cafeteria Starbucks e da rede Subway.

Atualmente, o ecossistema da corporação abrange mais de 2,6 mil unidades operacionais, entre restaurantes próprios e franqueados, gerando vendas brutas anuais na casa dos 9,8 bilhões de reais.

Esse volume de pontos de venda tem gerado oportunidades de emprego que tem fortalecido o employer branding da marca.

No entanto, gerenciar um quadro de colaboradores tão amplo impõe desafios, principalmente em um setor caracterizado pelo alto índice de rotatividade de funcionários.

Em redes de atendimento rápido, a saída e a entrada constante de pessoal geram custos operacionais e ameaçam a estabilidade da operação. Diante desse cenário, a gestão de recursos humanos da companhia precisa atuar de forma estratégica, focando na retenção e no desenvolvimento profissional.

O desafio de reter talentos

Para enfrentar o turnover e garantir a atração de talentos, a ZAMP ampliou seus programas de estágio e trainee, voltados à formação de futuras lideranças. Como parte dessa estratégia, a companhia irá participar da Conferência de Carreira Na Prática, utilizando o evento como canal de aproximação com estudantes e jovens profissionais.

As vagas oferecidas nesses programas têm como objetivo atrair candidatos interessados em atuar de maneira estratégica no grupo que vive um momento de expansão.

Ao criar oportunidades de desenvolvimento que conectam as equipes das lojas a trilhas estruturadas de formação, a empresa busca fortalecer uma cultura organizacional integrada e alinhada aos seus objetivos de crescimento.

Um exemplo concreto desse caminho é a trajetória de Gabriel Guimarães, CEO do Burger King Brasil. Ele entrou na companhia há dez anos, após participar de uma Conferência, para atuar como analista júnior. Desde então, passou por diferentes áreas da empresa até chegar ao C-level, em uma trajetória que mostra como programas de atração e desenvolvimento podem abrir portas para novos talentos e formar lideranças dentro da própria organização.

Um canal estratégico para empresas

Para empresas que enfrentam o desafio de atrair jovens qualificados em um mercado competitivo, a Conferência de Carreira Na Prática se apresenta como um espaço de conexão direta com talentos previamente selecionados e preparados para conversas com recrutadores.

O evento será dia 10 de agosto em São Paulo, com candidatos avaliados por critérios como histórico acadêmico e profissional, protagonismo, engajamento e fit cultural. A proposta é reduzir tempo e custo de recrutamento, além de fortalecer a marca empregadora junto a jovens de alto potencial.

Atraia candidatos de alto potencial! Participe da Conferência de Carreira Na Prática