O segredo da virada de chave que fez essa jovem acreditar em si mesma: ‘Saí da zona de conforto’

Aos 28 anos, participante do Carreira de Excelência superou inseguranças e transformou sonhos em ação

(patpitchaya/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13h32.

Bianca Bianca Cristina Jansen da Rocha tem 28 anos, é formada em contabilidade, mas decidiu trilhar outro rumo profissional. Foi no Carreira de Excelência do Na Prática que ela descobriu como se posicionar melhor e enxergar seu verdadeiro potencial.

“Aqui, realmente veio a prática: consegui estabelecer meus objetivos, traçá-los e não somente isso, mas colocar em prática. Foi uma virada de chave”, conta Bianca sobre o curso.

Mais do que teoria, Bianca encontrou no programa o espaço para transformar ideias em planos concretos e, principalmente, colocá-los em ação.

O salto que mudou tudo

Durante o Salto, etapa em que os participantes são desafiados a colocar em prática um projeto, Bianca encarou seus maiores medos e descobriu uma força que não imaginava ter.

“Aprendi a sair da zona de conforto, a parar de ter tanto medo do novo e avançar para aquilo que realmente eu sonho. Nada é grande demais quando a gente estabelece e vai atrás”

Essa jornada de superação mostra o poder do curso em provocar mudanças reais, tanto na mentalidade de quem passa por ele, quanto na prática profissional.

Carreira de Excelência 2025: sua virada de chave

O Carreira de Excelência é pensado para quem deseja acelerar sua trajetória e assumir o protagonismo no mercado. Ao longo do programa, os participantes:

  • Definem e estruturam objetivos claros;

  • Recebem mentorias e experiências práticas;

  • Desenvolvem competências de liderança;

  • Constroem uma rede de conexões valiosa.

Assim como Bianca, cada participante é levado a enxergar além dos limites, superar barreiras e transformar sonhos em realidade.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

