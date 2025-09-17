O segredo da virada de chave que fez essa jovem acreditar em si mesma: ‘Saí da zona de conforto’

(patpitchaya/Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13h32.
Bianca Bianca Cristina Jansen da Rocha tem 28 anos, é formada em contabilidade, mas decidiu trilhar outro rumo profissional. Foi no Carreira de Excelência do Na Prática que ela descobriu como se posicionar melhor e enxergar seu verdadeiro potencial.
“Aqui, realmente veio a prática: consegui estabelecer meus objetivos, traçá-los e não somente isso, mas colocar em prática. Foi uma virada de chave”, conta Bianca sobre o curso.
Mais do que teoria, Bianca encontrou no programa o espaço para transformar ideias em planos concretos e, principalmente, colocá-los em ação.
Durante o Salto, etapa em que os participantes são desafiados a colocar em prática um projeto, Bianca encarou seus maiores medos e descobriu uma força que não imaginava ter.
“Aprendi a sair da zona de conforto, a parar de ter tanto medo do novo e avançar para aquilo que realmente eu sonho. Nada é grande demais quando a gente estabelece e vai atrás”
Essa jornada de superação mostra o poder do curso em provocar mudanças reais, tanto na mentalidade de quem passa por ele, quanto na prática profissional.
O Carreira de Excelência é pensado para quem deseja acelerar sua trajetória e assumir o protagonismo no mercado. Ao longo do programa, os participantes:
Assim como Bianca, cada participante é levado a enxergar além dos limites, superar barreiras e transformar sonhos em realidade.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO