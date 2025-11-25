'Sou a pessoa menos aposentada do mundo': por que a IA tirou o bilionário da 'aposentadoria'?

Jeff Bezos nunca pareceu tão distante da imagem de aposentadoria associada a iates, festas e manchetes sobre sua vida pessoal. O fundador da Amazon tem repetido que segue em ritmo intenso e a entrada como co-CEO de uma startup de inteligência artificial, o Projeto Prometheus, confirma esse movimento.

Criado com foco em manufatura e engenharia, o projeto marca o primeiro retorno de Bezos a um cargo de direção desde que deixou o comando da Amazon em 2021, de acordo com o The Wall Street Journal.

Bezos está de volta?

A volta ao papel de inventor é explícita. Nos últimos meses, Bezos tem aparecido em conferências, laboratórios e até na sala de controle da Blue Origin, empresa de exploração espacial, celebrando avanços técnicos que reforçam sua aposta: a IA como motor de inovação para as próximas décadas.

Em um evento recente, ele resumiu seu estado atual:

“Sou a pessoa menos aposentada do mundo”.

O movimento também resgata uma disputa antiga com Elon Musk. Ambos miram futuros parecidos, espaço, robôs, veículos elétricos, sistemas autônomos, mas trilham caminhos empresariais distintos.

Enquanto Musk centraliza a liderança em múltiplas companhias, Bezos historicamente separou funções e construiu estruturas mais formais. Agora, porém, a IA aproxima novamente os dois empresários.

O que Jeff Bezos aprendeu?

Bezos reconhece que sua mente opera em ritmo acelerado. Contou que, no início da Amazon, um diretor o alertou sobre o risco de excesso de ideias:

“Você tem ideias suficientes por minuto para destruir a empresa”.

A partir dali, ele aprendeu a organizar, priorizar e aguardar o momento certo para apresentar novos projetos. A disciplina o ajudou a estruturar equipes capazes de transformar invenções em negócios escaláveis.

Esse método volta a ganhar força no momento em que o Projeto Prometheus surge como possível peça-chave para a Blue Origin. Para uma empresa que busca viagens espaciais mais viáveis e rotinas industriais fora da Terra, ferramentas avançadas de IA podem reduzir custos, acelerar processos e ampliar a capacidade de experimentação.

Nos bastidores, interlocutores próximos afirmam que Bezos dedica quase todo o seu tempo ao tema, “99%”, segundo uma das descrições.

A convergência entre IA e exploração espacial o entusiasma. Como ele disse em Miami: com o avanço simultâneo dessas tecnologias, “estamos no meio de múltiplas eras de ouro”.

Agora, Bezos volta a assumir o papel que sempre reivindicou: o de inventor inquieto, disposto a levar ideias do quadro branco à prática. E, desta vez, a chama que alimenta essa reinvenção é a inteligência artificial.

