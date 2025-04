O que Warren Buffett faria no meio de uma crise? Veja lições para liderar com visão de longo prazo

Em meio à instabilidade do mercado, Warren Buffett mostra como tomar decisões com calma e estratégia pode fazer toda a diferença. O investidor bilionário é um exemplo de liderança resiliente — e sua postura ainda ensina muito além do mundo das finanças.

Veja lições do executivo para liderar com estratégia em tempos de crise.

Lições que vão além das finanças

Focar no longo prazo

Durante momentos de tensão política e econômica, como quando o S&P 500 caiu 2,4% em um único dia, Buffett seguiu firme em sua filosofia: “Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo.”

Essa frase, publicada por ele em 2008 no New York Times, voltou à tona em um cenário de alta incerteza. Na época, o então presidente Donald Trump ameaçou demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell — algo juridicamente impossível e inédito.

Esse episódio intensificou o medo no mercado, já abalado por riscos de guerras comerciais, tarifas e interrupções na cadeia de suprimentos.

Mesmo diante disso, Buffett manteve o foco no longo prazo, apostando na lógica, na paciência e nos fundamentos. É justamente essa visão que diferencia líderes que inspiram daqueles que reagem por impulso.

Investimento na convicção

Buffett, presidente da Berkshire Hathaway, investe mais do que dinheiro — ele investe com convicção. Durante a crise de 2008, enquanto muitos vendiam ações no prejuízo, ele tirou seu dinheiro de títulos e comprou papeis. Com o tempo, o mercado se recuperou e bateu novos recordes. Esse tipo de decisão não é sorte. É estratégia.

E serve de exemplo para qualquer líder: manter a calma, analisar com cuidado e confiar em uma visão de futuro são atitudes essenciais para quem lidera equipes e negócios.

Mesmo à frente de uma grande empresa ou de uma startup, os melhores líderes compartilham os mesmos pilares: análise, paciência e visão de longo prazo.

A liderança que o mercado valoriza

“Temores quanto à prosperidade a longo prazo das muitas empresas sólidas do país não fazem sentido”, escreveu Buffett. A mensagem vale para qualquer área: quem consegue enxergar além da crise toma decisões melhores — e lidera com mais firmeza.

Hoje, empresas buscam líderes que saibam comunicar com clareza, agir com estratégia e manter o controle mesmo quando tudo parece desabar.

Não é quem reage com desespero que inspira confiança, mas sim quem, como Buffett, mantém o olhar no horizonte.

Buffett lembra que o índice Dow Jones saltou de 66 para 11.497 pontos ao longo do século XX — um período marcado por guerras, recessões e crises.

Isso prova que o progresso é possível mesmo em cenários caóticos. Basta ter a bússola certa.

