O que você pode aprender sobre organização pessoal com o CEO que opera em dois fusos diferentes

À primeira vista, comandar uma empresa de IA em dois continentes parece inviável. Mas Sid Masson, CEO e cofundador da Wokelo AI, transformou a distância e os fusos horários em parte da estratégia. As informações foram retiradas do Business Insider.

Masson criou a Wokelo em 2023, após deixar o mundo da consultoria e concluir um mestrado na Universidade de Washington. A startup, que desenvolve soluções baseadas em IA para automatizar tarefas analíticas, opera entre Seattle (EUA) e Bengaluru (Índia).

Transformou o fuso em vantagem

Enquanto Seattle encerra o expediente, Bengaluru começa o dia. Para Masson, isso permite que a empresa funcione 24 horas por dia, sem pausa no desenvolvimento.

"Ter talentos trabalhando em dois fusos horários não apenas reduz nossos custos, como também permite que nossas operações funcionem 24 horas por dia”, explica.

A diferença de horário entre os países, que poderia ser um obstáculo, tornou-se parte da estratégia

Disciplina como regra

A estrutura da Wokelo exige uma rotina bem planejada. “As minhas manhãs são as noites do meu cofundador”, conta Sid Masson.

“Normalmente, fazemos ligações cedo pela manhã ou tarde da noite. Mas, depois de trabalhar em consultoria, já estamos acostumados a longas horas.”

Na prática: mesmo sem fusos horários a gerenciar, manter constância é essencial. Começar e terminar o dia com foco, respeitando o tempo dos outros e se dedicando às tarefas certas é o que sustenta qualquer rotina eficiente.

Conciliando com a vida pessoal

Masson vive entre os dois países: passa de oito a nove meses nos Estados Unidos e viaja para a Índia duas ou três vezes por ano.

“Tenho família na Índia, então combino as viagens de trabalho com as pessoais, é superdivertido”, afirma.

A agenda é planejada para conciliar presença física, gestão e convivência familiar.

A forma como ele integra a vida pessoal e a profissional mostra que equilíbrio não vem de tempo livre, mas de intenção. Planejar pausas e momentos fora do trabalho ajuda a manter clareza mental e energia

Com esse modelo, a Wokelo já captou US$ 5,5 milhões em duas rodadas de investimento. O crescimento, no entanto, não vem de pressa, e sim de constância.

“Não importa o fuso, o segredo é ter clareza sobre o que é essencial”, resume.

O ritmo de crescimento nem sempre é o que o mercado impõe. Crescer com propósito e método é o que faz o sucesso durar, seja para uma empresa ou para uma carreira.

A trajetória do CEO Sid Masson mostra que liderar com método é mais poderoso do que correr atrás do relógio. A clareza humana mantém o rumo. A inteligência artificial acelera a jornada. Juntas, elas definem o futuro do trabalho, e de quem quer estar à frente dele.

