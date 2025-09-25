Carreira

O que vestir para uma entrevista de emprego? Veja melhores opções para cada setor

Descubra o que vestir em uma entrevista de emprego para transmitir liderança e profissionalismo. Veja os melhores looks para cada setor, com dicas de especialistas

Guilherme Santiago
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h39.

Saber o que vestir para uma entrevista de emprego vai muito além da estética. Em cargos de liderança, a escolha da roupa reforça o posicionamento profissional, comunica autoridade e demonstra inteligência interpessoal.

Segundo a consultora de imagem Shaye Strager, “peças separadas, como um blazer bem ajustado com calça azul-marinho ou bege, transmitem elegância e respeito”, afirmou ela para Forbes. A sobriedade, nesse caso, anda lado a lado com o refinamento.

Entender o setor é uma habilidade de gestão

A leitura de contexto — habilidade essencial para qualquer líder — começa antes mesmo da entrevista. Brian Sacawa orienta: pesquise o site, as redes sociais e o LinkedIn da empresa para identificar o código de vestimenta. A forma como os colaboradores se vestem reflete a cultura da organização.

  • Setores tradicionais como finanças, direito e consultoria ainda exigem trajes formais.

  • Tecnologia e startups adotam um estilo mais descontraído, mas ainda profissional.

  • Áreas criativas permitem mais liberdade, desde que com bom senso e harmonia.

Adaptar-se ao ambiente sem abrir mão da autoridade visual é uma competência que diferencia profissionais em posições de liderança.

Entrevistas virtuais: roupas certas para a câmera

Com a popularização das entrevistas online, saber o que vestir para entrevistas remotas tornou-se ainda mais importante. A tela destaca detalhes que passariam despercebidos presencialmente.

  • Cores sólidas como azul-marinho e cinza funcionam melhor na câmera.

  • Evite listras finas ou estampas pequenas, que causam distorções visuais.

  • Ajuste o enquadramento e a iluminação para garantir uma imagem profissional.

Strager reforça: a apresentação na tela deve ser tratada com o mesmo cuidado de uma reunião presencial. O look transmite não só preparo técnico, mas também domínio do ambiente digital — competência indispensável em líderes contemporâneos.

O que vestir para entrevista de emprego em cada setor

Cada setor exige um tipo de imagem. Saber adaptar o look de acordo com a área mostra versatilidade e inteligência de gestão.

Finanças corporativas e consultorias

  • Terno azul-marinho, camisa branca e gravata tradicional.

  • Estrutura e sobriedade são indispensáveis.

Tecnologia

  • Visual mais leve, mas ainda alinhado.

  • Blazers modernos, sem gravata ou com toques discretamente ousados.

Áreas criativas

  • Camisa jeans no lugar da social.

  • Estilo mais livre, mas sempre alinhado à proposta da empresa.

Peças-chave para quem quer liderar

Para profissionais que almejam ou já ocupam cargos de gestão, alguns itens funcionam como investimentos de longo prazo:

  • Homens: blazer azul-marinho e sapatos de couro marrom.

  • Mulheres: blazer cropped, blusa de seda, vestido justo de mangas e salto bloco.

Essas peças formam uma base versátil e elegante, que se adapta a diversos ambientes profissionais — sem abrir mão do conforto e da presença.

O look é seu aliado, não protagonista

A roupa certa não substitui competência, mas a destaca. Ela abre espaço para que o profissional demonstre, com clareza, sua capacidade de liderar, resolver problemas e gerar impacto.

“Respire fundo, centralize seus pensamentos e confie no seu conhecimento. Sua confiança precisa vir de dentro. É isso que define o tom da entrevista”, resume Strager.

