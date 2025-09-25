O que vestir para uma entrevista de emprego? Veja melhores opções para cada setor

Saber o que vestir para uma entrevista de emprego vai muito além da estética. Em cargos de liderança, a escolha da roupa reforça o posicionamento profissional, comunica autoridade e demonstra inteligência interpessoal.

Segundo a consultora de imagem Shaye Strager, “peças separadas, como um blazer bem ajustado com calça azul-marinho ou bege, transmitem elegância e respeito”, afirmou ela para Forbes. A sobriedade, nesse caso, anda lado a lado com o refinamento.

Entender o setor é uma habilidade de gestão

A leitura de contexto — habilidade essencial para qualquer líder — começa antes mesmo da entrevista. Brian Sacawa orienta: pesquise o site, as redes sociais e o LinkedIn da empresa para identificar o código de vestimenta. A forma como os colaboradores se vestem reflete a cultura da organização.

Setores tradicionais como finanças, direito e consultoria ainda exigem trajes formais.

Tecnologia e startups adotam um estilo mais descontraído, mas ainda profissional.

Áreas criativas permitem mais liberdade, desde que com bom senso e harmonia.

Adaptar-se ao ambiente sem abrir mão da autoridade visual é uma competência que diferencia profissionais em posições de liderança.

Entrevistas virtuais: roupas certas para a câmera

Com a popularização das entrevistas online, saber o que vestir para entrevistas remotas tornou-se ainda mais importante. A tela destaca detalhes que passariam despercebidos presencialmente.

Cores sólidas como azul-marinho e cinza funcionam melhor na câmera.

Evite listras finas ou estampas pequenas , que causam distorções visuais.

Ajuste o enquadramento e a iluminação para garantir uma imagem profissional.

Strager reforça: a apresentação na tela deve ser tratada com o mesmo cuidado de uma reunião presencial. O look transmite não só preparo técnico, mas também domínio do ambiente digital — competência indispensável em líderes contemporâneos.

O que vestir para entrevista de emprego em cada setor

Cada setor exige um tipo de imagem. Saber adaptar o look de acordo com a área mostra versatilidade e inteligência de gestão.

Finanças corporativas e consultorias

Terno azul-marinho, camisa branca e gravata tradicional.

Estrutura e sobriedade são indispensáveis.

Tecnologia

Visual mais leve, mas ainda alinhado.

Blazers modernos, sem gravata ou com toques discretamente ousados.

Áreas criativas

Camisa jeans no lugar da social.

Estilo mais livre, mas sempre alinhado à proposta da empresa.

Peças-chave para quem quer liderar

Para profissionais que almejam ou já ocupam cargos de gestão, alguns itens funcionam como investimentos de longo prazo:

Homens: blazer azul-marinho e sapatos de couro marrom.

Mulheres: blazer cropped, blusa de seda, vestido justo de mangas e salto bloco.

Essas peças formam uma base versátil e elegante, que se adapta a diversos ambientes profissionais — sem abrir mão do conforto e da presença.

O look é seu aliado, não protagonista

A roupa certa não substitui competência, mas a destaca. Ela abre espaço para que o profissional demonstre, com clareza, sua capacidade de liderar, resolver problemas e gerar impacto.

“Respire fundo, centralize seus pensamentos e confie no seu conhecimento. Sua confiança precisa vir de dentro. É isso que define o tom da entrevista”, resume Strager.

Curso ensina habilidades de liderança

De olho em quem deseja liderar, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, une-se à Saint Paul, uma das principais escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão.

O treinamento virtual com certificado foi desenvolvido para ensinar:

Como se tornar um líder mais completo

Habilidades técnicas e interpessoais

Estratégias essenciais para liderar no mercado

Durante o curso, os participantes descobrirão qual perfil de líder é mais valorizado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e estratégias para alavancar a carreira rumo a cargos de alta liderança internacional.

O conteúdo completo tem três horas de duração, distribuído em quatro aulas 100% online - sendo a última ao vivo - que equilibram teoria e prática. O investimento é de apenas R$ 37,00.

Por ser totalmente virtual, o treinamento pode ser acompanhado de qualquer lugar do mundo, sem barreiras geográficas. Os concluintes recebem certificado de participação oficial, assinado pela EXAME e Saint Paul, para valorizar o currículo profissional.

[EU QUERO ME INSCREVER NO TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL]