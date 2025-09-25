O que vestir para uma entrevista de emprego? Veja melhores opções para cada setor

(Thinkstock/Thinkstock)
Content Writer
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h39.
Saber o que vestir para uma entrevista de emprego vai muito além da estética. Em cargos de liderança, a escolha da roupa reforça o posicionamento profissional, comunica autoridade e demonstra inteligência interpessoal.
Segundo a consultora de imagem Shaye Strager, “peças separadas, como um blazer bem ajustado com calça azul-marinho ou bege, transmitem elegância e respeito”, afirmou ela para Forbes. A sobriedade, nesse caso, anda lado a lado com o refinamento.
A leitura de contexto — habilidade essencial para qualquer líder — começa antes mesmo da entrevista. Brian Sacawa orienta: pesquise o site, as redes sociais e o LinkedIn da empresa para identificar o código de vestimenta. A forma como os colaboradores se vestem reflete a cultura da organização.
Setores tradicionais como finanças, direito e consultoria ainda exigem trajes formais.
Tecnologia e startups adotam um estilo mais descontraído, mas ainda profissional.
Áreas criativas permitem mais liberdade, desde que com bom senso e harmonia.
Adaptar-se ao ambiente sem abrir mão da autoridade visual é uma competência que diferencia profissionais em posições de liderança.
Com a popularização das entrevistas online, saber o que vestir para entrevistas remotas tornou-se ainda mais importante. A tela destaca detalhes que passariam despercebidos presencialmente.
Cores sólidas como azul-marinho e cinza funcionam melhor na câmera.
Evite listras finas ou estampas pequenas, que causam distorções visuais.
Ajuste o enquadramento e a iluminação para garantir uma imagem profissional.
Strager reforça: a apresentação na tela deve ser tratada com o mesmo cuidado de uma reunião presencial. O look transmite não só preparo técnico, mas também domínio do ambiente digital — competência indispensável em líderes contemporâneos.
Cada setor exige um tipo de imagem. Saber adaptar o look de acordo com a área mostra versatilidade e inteligência de gestão.
Terno azul-marinho, camisa branca e gravata tradicional.
Estrutura e sobriedade são indispensáveis.
Visual mais leve, mas ainda alinhado.
Blazers modernos, sem gravata ou com toques discretamente ousados.
Camisa jeans no lugar da social.
Estilo mais livre, mas sempre alinhado à proposta da empresa.
Para profissionais que almejam ou já ocupam cargos de gestão, alguns itens funcionam como investimentos de longo prazo:
Homens: blazer azul-marinho e sapatos de couro marrom.
Mulheres: blazer cropped, blusa de seda, vestido justo de mangas e salto bloco.
Essas peças formam uma base versátil e elegante, que se adapta a diversos ambientes profissionais — sem abrir mão do conforto e da presença.
A roupa certa não substitui competência, mas a destaca. Ela abre espaço para que o profissional demonstre, com clareza, sua capacidade de liderar, resolver problemas e gerar impacto.
“Respire fundo, centralize seus pensamentos e confie no seu conhecimento. Sua confiança precisa vir de dentro. É isso que define o tom da entrevista”, resume Strager.
De olho em quem deseja liderar, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, une-se à Saint Paul, uma das principais escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão.
O treinamento virtual com certificado foi desenvolvido para ensinar:
Durante o curso, os participantes descobrirão qual perfil de líder é mais valorizado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e estratégias para alavancar a carreira rumo a cargos de alta liderança internacional.
O conteúdo completo tem três horas de duração, distribuído em quatro aulas 100% online - sendo a última ao vivo - que equilibram teoria e prática. O investimento é de apenas R$ 37,00.
Por ser totalmente virtual, o treinamento pode ser acompanhado de qualquer lugar do mundo, sem barreiras geográficas. Os concluintes recebem certificado de participação oficial, assinado pela EXAME e Saint Paul, para valorizar o currículo profissional.
[EU QUERO ME INSCREVER NO TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL]