O que uma eletricista de 34 anos ensina sobre decisões que aceleram a carreira

A trajetória profissional de Zen Stewart, 34 anos, não seguiu uma linha reta. Formada em design, com passagens por diferentes segmentos e experiências diversas no mercado, ela decidiu recomeçar em um setor completamente diferente daquele que imaginava para si.

Hoje eletricista em Raleigh, na Carolina do Norte, Stewart ganhou aproximadamente US$ 43 mil em 2025 como eletricista em estágio avançado de qualificação, um caminho que teria surpreendido sua versão mais jovem. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Da busca à decisão estratégica

Antes de ingressar no setor elétrico, Stewart transitou por diferentes áreas. Após concluir o ensino médio, estudou design de interiores, design gráfico e negócios. Trabalhou como DJ, no varejo, em joalheria, vendas e telemedicina. Nenhuma dessas experiências parecia definitiva.

A mudança de direção aconteceu após ser desligada de um emprego que considerava estável. Em vez de buscar apenas uma recolocação imediata, Stewart optou por reavaliar o que queria construir no longo prazo.

Passou a pesquisar setores com perspectivas sólidas e múltiplos caminhos de progressão. Encontrou no trabalho elétrico um campo com estrutura clara de evolução profissional.

A decisão envolveu pragmatismo. O ofício permitia trabalhar com as mãos, manter um componente criativo e, ao mesmo tempo, construir uma trajetória técnica estruturada. Também avaliou qual atividade seria fisicamente viável para ela e concluiu que conseguiria lidar com as exigências da profissão.

Crescimento profissional com método

O que diferencia essa trajetória não é a troca de área em si, mas a lógica por trás da escolha. Stewart não buscou apenas um novo emprego. Buscou um setor com certificações progressivas, mobilidade geográfica e possibilidade concreta de liderança. Estruturou a carreira em etapas: entrada, qualificação, licença, comando de equipe, expansão de atuação.

Tomar decisões que ampliam opções futuras, buscar qualificação estruturada, assumir riscos calculados e planejar etapas seguintes são movimentos que constroem solidez.

Carreiras podem mudar de direção, começar de novo e surpreender. Mas são as decisões que definem a velocidade e a consistência do crescimento.

