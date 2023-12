O que os seus pets podem te ensinar sobre aprender inglês

Você, cat lover, dog lover, ou até quem se encaixa nas duas categorias, com certeza sabe que já aprendeu inúmeras lições com o seu pet, não é? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre como seu amiguinho ou amiguinha pode inspirar (e melhorar) sua jornada de aprendizagem de idiomas, como o inglês, que a gente sabe que você tanto quer aprender.

Confira aqui uma lista para te ajudar a refletir:

Seus pets com certeza tem uma rotina regradinha. Se você acompanha os conteúdos sobre inglês que sempre publicamos aqui na Exame, já sabe o quanto o hábito é essencial para aprender. Repetições e consistência fazem toda a diferença. Inspire-se no pet que você tanto ama. Diversão! Não importa a idade, a gente sabe que nossos pets AMAM brincar e fazem isso sempre que possível. Aqui está mais uma ideia que devemos copiar: buscar maneiras de trazer a diversão para o aprender. Isso faz com que o hábito venha muito naturalmente. O que te diverte na aprendizagem? Faça mais disso! Seu gatinho ou seu cachorrinho são ótimas companhias de estudo. Naqueles momentos “relax”, eles ajudam a criar um ambiente mais calmo e de concentração. Aproveite a companhia deles e faça carinho nos intervalos. Você pode consumir conteúdos divertidos sobre pets em inglês. Assim já treina e dá muitas risadas nesses momentos descontraídos. O que não falta por aí são vídeos de gatinhos e cachorrinhos em suas aventuras e artes. Você pode usar as IAs para criar imagens de seus pets (com o Bing e com o Remini, por exemplo), escrevendo as descrições em inglês. Pode também pedir que a tecnologia nova do Google (Gemini, no Bing), veja as imagens dos seus bichinhos e as escreva em inglês. Tem muita coisa incrível que você pode fazer, se divertindo no processo.

Aqui o exemplo criado com o Bing a partir de um comando bem simples (“create a pixar style dog and a cat, being cute and next to a computer and a book”):

Você pode criar seu pet com características específicas, e treinar inglês assim.

Espero que essas dicas te inspirem e tragam muito amor para o seu processo de aprender inglês (e outros idiomas também)!

Dedico este artigo com todo carinho e saudade do mundo à minha gatinha Fini, que virou estrelinha este mês.

Sobre a autora

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 12 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas (https://www.companhiadeidiomas.com.br). Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali