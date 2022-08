O que o poliamor pode ensinar para os profissionais que têm um ou mais empregos

A pandemia libertou os trabalhadores de suas mesas, abrindo para sempre o compromisso da vida inteira das 9 às 17 horas para a possibilidade de buscar silenciosamente dois ou mais empregos de tempo integral.

Acadêmicos que estudam a não-monogamia dizem que ela compartilha inúmeras semelhanças com uma vida profissional múltipla – e que muitas lições podem ser transferidas do quarto (ou seja, quartos) para a sala de reuniões.

“A mesma dinâmica se aplica amplamente a todos os tipos de relacionamentos, sejam eles profissionais, platônicos ou românticos”, diz Amy Moors, professora assistente de Psicologia na Chapman University. Pedimos aos pesquisadores dicas sobre como fazer malabarismos em várias situações profissionais.

1. Descobrir aquilo que todos precisam

Moors diz que uma habilidade fundamental de pessoas não monogâmicas satisfeitas é a capacidade de identificar as necessidades e desejos dos outros, articular os próprios e negociar: “descobrir o que funcionaria para todos os envolvidos e entender que isso pode mudar com o tempo”.

Isso começa com o reconhecimento de que cada relacionamento tem suas próprias nuances e combinações.

Pense no motivo pelo qual seu chefe atual o contratou: Sim, é claro que ele queria que você trabalhasse para ele, mas ela quer que você seja um cavalo de batalha, uma fonte de status (prêmios, atenção), um estrategista genial ou uma prenda de luxo profissional? Só se pode ter sucesso quando se sabe como é o sucesso para ambos.

2. Comunique-se, mas não sobre tudo

Chez Jennings, recrutadora técnica sênior do Reddit , é abertamente poli amorosa há sete anos. Ela diz que no trabalho e no amor, os acordos funcionam melhor quando as pessoas podem articular claramente cinco coisas: disponibilidade, limites, expectativas, capacidade e desejos.

Para obter mais informações, ela pergunta por que as pessoas participam de atividades extracurriculares. “O 'porquê' dá uma visão da personalidade e adiciona um componente emocional”, diz Jennings.

No escritório, é melhor fundamentar suas respostas no que o torna ótimo em seu trabalho. Em vez de dizer “tenho uma atividade de vendas de cristais 10 horas por semana”, tente “Estar conectado a esse lado da minha espiritualidade é muito gratificante para mim, então chego aqui no trabalho motivado e calmo”.

3. A promiscuidade profissional pode beneficiar a todos

Algumas pessoas desaparecem em seus empregos, prestando 40 (ou 50 ou 60) horas por semana a um único emprego. Casais monogâmicos praticam uma variação disso chamada “dupla escapada”, onde os parceiros passam a maior parte do tempo juntos, até a quase exclusão de amigos e familiares.

Por mais comum que seja, está associado a menos bem-estar, resultados negativos à saúde e isolamento. “Não encontramos isso entre as pessoas envolvidas em poliamor”, diz Moors. “Eles têm redes sociais mais robustas e são mais felizes.”

Da mesma forma, sua realização profissional pode se beneficiar de relacionamentos saudáveis ​​com colegas de trabalho em todos os empregos – e da socialização e novas pessoas que cada função oferece.

4. Seja transparente sobre o seu tempo

Jennings diz que relacionamentos e empregos implodem quando as pessoas não são diretas sobre suas outras atividades. Você pode ou não querer saber que seu parceiro está fazendo carinho em outra pessoa, mas é bom saber quando ele estará por perto para fazer carinho em você.

A versão do local de trabalho está desaparecendo por horas a fio, para consternação de colegas ou chefes. “As pessoas hesitam em dizer que estão em outro emprego, mesmo quando estão totalmente abertas sobre esse outro compromisso.

Mas então elas parecem estar escondendo alguma coisa”, diz Jennings. Ela sugere explicar a situação: “Olhe, há um incêndio com o qual tenho que lidar na minha consultoria, estarei online mais tarde hoje à noite para pôr em dia a situação”.

5. Escolha empregos com o mesmo cuidado com que seleciona parceiros românticos

Experientes adeptos do poli amor normalmente escolhem amantes cujas localizações e estilos de vida não entram em conflito com seus relacionamentos existentes. Ou seja, sim, aquele baixista de jazz é gostoso, mas você se queimaria com um encontro às 2 da manhã.

O mesmo se aplica aos empregos. Empregadores carentes que fazem coisas como ligar aleatoriamente ou mudar repentinamente as necessidades de trabalho são o equivalente no local de trabalho a parceiros muito dramáticos.

Um técnico de Oregon que atualmente está fazendo malabarismos com duas posições bem remuneradas (sem o conhecimento de seus chefes) diz que é melhor encontrar trabalho em fusos horários com pelo menos três horas de intervalo para evitar conflitos e escalonar o dia de trabalho.

6. Entenda as verdadeiras causas do conflito

Um princípio fundamental do poliamor é a compersão – a capacidade de encontrar alegria na felicidade de seus parceiros, mesmo que estejam encontrando felicidade com outras pessoas.

Isso pode ser difícil para os novatos em poli amor, que lentamente aprendem que quando os parceiros românticos se engajam em outras atividades, geralmente é porque não estão recebendo atenção suficiente de um tipo ou de outro.

A mesma dinâmica acontece no local de trabalho: chefes preocupados com funcionários com baixo desempenho inevitavelmente começarão a culpar outros empregos. A chave é garantir que você esteja no melhor de suas habilidades e atenda razoavelmente às necessidades dos chefes.

“Minha estratégia é ter um desempenho tão alto que qualquer outra coisa que esteja acontecendo nunca seja questionada”, diz Alyza Brevard-Rodriguez, gerente sênior da Metropolitan Transit Authority de Nova York, que também administra um par de spas em Nova Jersey. “Qualquer que seja o meu papel, eu faço acontecer”.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.