O que o negócio desse enfermeiro ensina para empreendedores que querem impulsionar sua carreira

Quatro dias por semana, Mike O’Dell encara longas jornadas como enfermeiro anestesista em um hospital de Oklahoma City, nos Estados Unidos.

Mas é fora do ambiente hospitalar que ele vê crescer um império artesanal que hoje fatura cerca de US$ 117 mil por mês.

Com uma estrutura leve e altamente planejada, a Legit Kits — seu negócio paralelo de kits de quilting — alcançou US$ 1,4 milhão em vendas no último ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Estrutura leve e operação escalável

Hoje, a Legit Kits é tocada majoritariamente por uma equipe de sete funcionários fixos e quatro freelancers, sem que O'Dell precise abandonar sua carreira principal — que lhe rende US$ 240 mil por ano.

A estrutura da empresa foi pensada desde o início com uma lógica corporativa voltada para a escalabilidade.

O'Dell contratou designers gráficos para criar os padrões das colchas e um colaborador para logística, assumindo ele próprio o papel de CEO estratégico: aprova designs, testa combinações de cores e cuida da comunicação com varejistas e clientes.

A partir de 2025, deve receber um salário simbólico de US$ 50 mil anuais como diretor criativo.

